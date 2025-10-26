El Inter Ibiza sigue de dulce tras vencer en casa del Rotlet Molinar

El Inter de Ibiza sigue de dulce. El equipo azulón ha vencido (0-2) en su visita al feudo del colista del grupo XI de Tercera RFEF, el Rotlet Molinar. Con este triunfo, el cuarto en siete encuentros ligueros, los pupilos de Carlos Fourcade duermen en séptima posición, empatados a puntos —y con un partido pendiente de disputar— con el Constància, equipo que delimita los puestos de promoción de ascenso a Segunda RFEF.

El equipo ibicenco se impuso gracias a las dianas de Eckert y Riera.

La SD Portmany sigue sin levantar cabeza. El conjunto rojillo, independientemente de los resultados que se den este domingo en los partidos que cierran la jornada 8 del grupo XI de Tercera RFEF, duerme, una semana más, en puestos de descenso tras empatar (0-0) en su feudo ante el Llosetense.

Con este resultado, el cuadro ibicenco pasa la noche como antepenúltimo clasificado. La plantilla dirigida por Lolo Paniza tan solo ha sumado cuatro puntos en siete encuentros ligueros, con un balance de una victoria, un empate y cinco derrotas.

Eso sí, el club portmanyí tiene pendiente disputar en casa el partido aplazado correspondiente a la jornada 6 contra el Manacor, uno de los favoritos para ascender a Segunda RFEF.