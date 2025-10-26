Los favoritos Igor Bellido y Noelia Juan se suben a lo más alto del podio en el Ibiza Sprint Triathlon 2025

El joven triatleta sevillano, Igor Bellido Mikhailov, y la talentosa triatleta valenciana, Noelia Juan Pastor, figuraban en todos los pronósticos como favoritos para vencer en la segunda edición del Ibiza Sprint Triathlon. Finalmente, ambos deportistas corroboraron su condición de favoritos y se subieron a lo más alto del podio en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

Bellido, campeón del mundo júnior de triatlón en 2021, cruzó la línea de meta, ubicada en el paseo de ses Figueretes, con un tiempo de 0:55:04. Fue el único competidor de esta edición, que batió el récord de participación, en completar el recorrido por debajo de la hora.

El campeón absoluto competía y visitaba por primera vez la isla. Tras recoger el trofeo que lo acreditaba como ganador, el risueño triatleta se mostró “muy contento y satisfecho” por haber logrado su objetivo: “Venía con la intención de darlo todo y ganar la prueba, y lo he conseguido.”

Aunque Bellido reconoció que “la prueba ha ido tal y como tenía en mente”, matizó que “el tramo de ciclismo ha sido más duro de lo esperado, ya que hacía un poco de viento”. A pesar de ello, afirmó, sin perder la sonrisa en ningún momento, que “clavó los tiempos”.

Juan, del CEA Bétera, fue la subcampeona absoluta y la primera mujer en finalizar el Ibiza Sprint Triathlon 2025. La deportista, nacida en 1996, batió el récord femenino del certamen deportivo gracias a un tiempo de 1:00:12. Con ello, superó a Susana Sevillano, decimotercera en la clasificación absoluta de 2024, quien había logrado un registro de 1:05:13 en la edición anterior.

En cuanto a Juan, que también se estrenó en la competición, tampoco pudo ocultar su alegría: "Ha sido una mañana muy divertida. He intentado marcar mi ritmo desde el principio y salir con una natación muy dura".

Para Juan, la prueba servía "como una buena preparación para darse un poco de caña para las últimas competiciones de la temporada".

Al margen de la competición, la ganadora tuvo unas afables palabras para el público: "Había mucha gente animando. Quería disfrutar del ambiente".

Tanto Bellido como Juan confesaron, al cierre del acto, que “les encantaría volver a participar el año que viene en el Ibiza Sprint Triathlon.”

Por su parte, el representante local, Pablo Fernández Jiménez, adscrito al AD Half Ibiza Triathlon, completó el podio absoluto al parar el cronómetro en 1:01:03. El deportista sevillano afincado en Ibiza fue 39 segundos más rápido que su compañero de equipo, Javier Cardona Recio. El pitiuso acabó como bronce en la categoría masculina.

En féminas, Juan no tuvo prácticamente oposición. Su principal contrincante, la jovencísima Marta Bonet Pérez, nacida en 2008, acabó segunda. Cruzó la meta 13 minutos y 31 segundos después de la vencedora. A Bonet le siguió Mar Iban Baker (1:16:45). La triatleta del AD Half Ibiza Triatlón ocupó el último escalón del pódium.