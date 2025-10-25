El San Pablo se estrella en Galicia ante el Estrela

Debacle en Galicia. El San Pablo-Eivissa mostró su peor imagen de la temporada y perdió por 6-1 en su visita al Estrela, que demostró una gran superioridad y asestó un duro correctivo a las jugadoras pitiusas. Las locales dominaban por 2-0 en el minuto siete gracias a los goles de Ana Laura y de María, que fueron un presagio de lo que estaba por llegar. Jenifer y de nuevo Ana Laura dieron una cómoda ventaja al Estrela antes del descanso, al que llegaron dominando por por 4-0.

Fati redujo distancias al comienzo de la segunda mitad, pero fue solo un espejismo, ya que Paula, con un doblete, terminaba con toda la esperanza ibicenca de volver con un resultado positivo de tierras gallegas. Con esta derrota, el San Pablo-Eivissa cae hasta la novena posición con ocho puntos tras seis jornadas. Las insulares cuentan con un balance de dos victorias, dos empates y dos derrotas, y la próxima semana recibirán al líder, El Gaitero Rodiles.