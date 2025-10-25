El Gasifred Ibiza derrota al Burela y suma y sigue hacia el ‘play-off’

El Gasifred Atlético continúa demostrando su solidez en este arranque de temporada y logró este sábado una valiosa victoria por 3-2 ante el Burela FS en el pabellón de sa Blanca Dona. El conjunto ibicenco, que suma ya tres triunfos en las cinco primeras jornadas, se coloca en zona de play-off con 10 puntos y refuerza su candidatura a pelear por los puestos altos de la tabla.

El equipo dirigido por José Fernández arrancó el encuentro con energía y determinación, adueñándose del ritmo del juego desde los primeros compases. Su dominio se tradujo pronto en el marcador, cuando en el minuto 7 un saque de banda ejecutado por Fali sorprendió a la defensa y al portero visitante, permitiendo el 1-0. El tanto, con algo de fortuna, reflejó la superioridad local en un gran inicio de partido.

Antes del descanso, el Gasifred amplió su ventaja gracias a la conexión entre Fali y Usama. A poco más de tres minutos para el intermedio, el segundo remató al fondo de la red un saque de esquina botado por el primero, premiando el empuje ibicenco.

Tras el paso por vestuarios, el Burela trató de reaccionar, pero se topó con un inspirado Álvaro. El guardameta local fue clave con varias intervenciones de mérito que mantuvieron la ventaja de su equipo. En el minuto 33, una excelente presión del Gasifred forzó un error del portero gallego fuera de su área, y Caruso aprovechó el regalo para anotar el 3-0.

El cuadro lucense no se rindió y acortó distancias con un potente disparo lejano de Charly, seguido del 3-2 de Pitero tras un rechace en un córner. Con cinco minutos aún por jugar, José Fernández pidió tiempo muerto y su equipo supo sufrir. El Gasifred se hizo fuerte en defensa y, con un enorme Álvaro bajo palos, aseguró un triunfo de carácter ante su afición.