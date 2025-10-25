Garajonay echa el cerrojo y da la victoria a Proin

Los porteros valen partidos. El Trasmapi HC Eivissa sucumbió este sábado ante Proin Triana en un partido que decidió Garajonay, portero visitante, que fue un quebradero de cabeza para los ibicencos y decantó la balanza para los visitantes, que vencieron por 26-27 en Sa Blanca Dona. No termina de arrancar el Trasmapi en casa, donde ha conseguido un solo triunfo en cuatro partidos.

Los ataques se impusieron a las defensas en el inicio, con Biel Valera anotando tres de los primeros cuatro goles del Trasmapi ante un Triana que aceptó el envite y el intercambio de golpes y consiguió su primera ventaja en el marcador (7-11, min. 13). Los pupilos de Geno Tilves no se sintieron cómodos sobre el parquet de Sa Blanca Dona ante la intensa defensa visitante, que no dio una concesión a los ibicencos, quienes además eran incapaces de parar el vendaval ofensivo sevillano.

El Trasmapi mejoró en defensa con el paso de los minutos, gracias a lo que consiguió empatar un partido que se le puso cuesta arriba, momento en el que Víctor Montesinos, técnico visitante, pidió su primer tiempo muerto. El receso sintió muy bien a su equipo, que encontró en Garajonay un muro infranqueable gracias al que Proin se fue al descanso por delante (15-17).

El HC Eivissa comenzó el segundo tiempo fallón en ataque y desaprovechando dos ocasiones clarísimas. Los insulares no supieron aprovechar su mayor virtud, su poderío ofensivo, algo que les penalizó y que provocó que no se sintiesen cómodos en ningún momento de partido. Tanto es así que los visitantes volvieron a abrir brecha (15-19), por lo que Tilves se vio obligado a pedir tiempo muerto, consciente de que se le escapaba la victoria.

El break hizo mella en los suyos, que anotaron el primer tanto en el segundo tiempo tras seis minutos de sequía. Además, Montoro, uno de los mejores jugadores visitantes, vio la tarjeta roja por impactar en el brazo de Valera cuando el jugador ibicenco iba a lanzar a portería, por lo que se abrió una ventana de oportunidad para el Trasmapi, que empató antes del ecuador del segundo acto.

El duelo entró en sus últimos diez minutos con máxima igualdad y con una tensión palpable en el ambiente. Garajonay, que terminó el partido con 17 paradas, estuvo muy acertado en los momentos clave y acercó la victoria para Sevilla ante un Trasmapi que remó para morir en la orilla.