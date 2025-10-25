Ángel Accino y Vera Bernardo se imponen en la prueba reina de la Ibiza Trail Maraton 2025

El corredor Ángel Accino Suárez, del club TimeToTrain, y la atleta portuguesa Vera Bernardo Susana, del ARC Venda da Luísa, se proclamaron ganadores de la prueba reina de la XVII edición del Ibiza Trail Maratón, en las categorías masculina y femenina, respectivamente. Accino completó el recorrido de 48 kilómetros en 4:16:19, mientras que Bernardo, séptima clasificada en la general, lo hizo en 5:03:57.

Tras Accino, el siguiente en cruzar la línea de meta en la modalidad de larga distancia fue Víctor Van den Driessche. El corredor ibicenco fue el primer representante local en completar la prueba y finalizó tan solo ocho minutos y cuatro segundos después del ganador. El podio de los 48K lo completó Davide Splendore, del club Fis on Fit, con un tiempo de 4:27:16.

En cuanto a las primeras clasificadas en la prueba reina en la categoría femenina, Bernardo se hizo con el liderato. Esta se impuso a sus dos principales perseguidoras: Ombeline Fleg (5:09:04) y Elena Sánchez (5:25:00).

La competición de larga distancia llevó a los runners desde Sant Antoni hasta los parajes de Santa Inés y Es Broll.

En cuanto a la Media Trail, los participantes recorrieron un circuito de 27,5 kilómetros, con pasos por sa Talaia de Sant Antoni y senderos del interior antes del regreso al mar. En esta prueba, en la que se combina montaña y costa, el primer clasificado en la general fue Pau Benejam Coca, que completó la carrera en 2:22:29. Fue una competición muy igualada, ya que el subcampeón, Martí Pérez, se quedó tan solo a 56 segundos de arrebatarle la victoria a Benejam. El tercer puesto recayó en el formenterense Marí Juan Mayans (2:32:52).

La más veloz en la Media Trail fue Ainhoa Cañabate, que con un tiempo de 2:58:22 se impuso a Mar Ribas Linares (3:01:27) y a Natalia Clavel Claver (3:02:15).

La prueba más corta, conocida popularmente como Starter, tuvo como principal protagonista a un rostro muy conocido del atletismo pitiuso: Adrián Guirado. El experimentado deportista de la Peña Deportiva concluyó la travesía —de 11 kilómetros de distancia y un desnivel de 300 metros, con vistas a la bahía de Sant Antoni— en 46:08. Le siguió Pedro Luis Domingo Rojas, del Benicàssim Sky, que fue 35 segundos más lento que el líder. El bronce fue para Jordi Cardona Rey, con un registro de 48:53.

Marine Lagourgue (55:43), Catalina Vasilache (57:38) y Verónica Castro (59:56) fueron las primeras en traspasar la línea de meta en la Starter.

Un año más, y ya van 17, concluye el Ibiza Trail Maratón Festival. Esta edición estuvo marcada el récord de participación, con más de 1.300 inscritos, y por las condiciones meteorológicas favorables. El sol acompañó una edición histórica, consolidando al Ibiza Trail Maratón como una cita imprescindible en el calendario atlético de las Pitiusas.

Aunque tan solo han pasado unas escasas horas desde la conclusión de la Ibiza Trail Maratón Festival 2025, ya ha empezado la cuenta atrás para la próxima edición. Desde la organización, poco después de la última carrera, apuntó que «el desafío para 2026 ya está sobre la mesa: lograr el sold out en las tres distancias y seguir haciendo de la Ibiza Trail Maratón Festival una experiencia abierta, sostenible y cada vez más participativa».

La jornada tenía previsto concluir en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni con la entrega de trofeos y con actuaciones musicales en vivo.