El Andratx quiere ahondar en la crisis de la SD Ibiza

La SD Ibiza se desplaza este domingo a tierras mallorquinas para medirse al Andratx (12 horas, Sa Plana) en el encuentro correspondiente a la octava jornada del Grupo 3 de Segunda RFEF. El equipo de Raúl Casañ necesita imperiosamente una victoria en su partido de este fin de semana, ya que se encuentra en puestos de descenso, decimosexto con cinco puntos tras siete jornadas.

Además, los rojillos necesitan recuperar la confianza tras dos meses y medio aciagos en los que no han conseguido ganar ningún partido. Dos empates (Porreres y Espanyol B) y cinco derrotas (SD Formentera, Olot, Atlético Baleares, Castellón B y Valencia B) es un balance muy pobre para un equipo que comenzó su trayectoria liguera con un triunfo ante el Terrassa, pero que no gana desde el pasado 7 de septiembre.

Frente a los ibicencos estará un Andratx que también llega a la cita de hoy en horas bajas. El equipo dirigido por José Manuel Contreras ocupa la duodécima posición con nueve puntos tras siete jornadas, uno por encima del descenso, pero con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Aun así, se muestra como un equipo complicado en su feudo, donde es muy difícil puntuar.

Los mallorquines han disputado cuatro partidos esta temporada en Sa Plana, en los que han cosechado un balance de tres victorias ante rivales de entidad (Sant Andreu, Barcelona B y Atlético Baleares) y una sorprendente derrota ante el Poblense, lo que les hace ser el cuarto mejor equipo de la categoría en casa. Tanto Andratx como SD Ibiza manejan unos guarismos similares, ya que ambos han anotado los mismos goles (seis), mientras que los ibicencos han encajado uno más que los mallorquines (nueve y ocho, respectivamente).

«Vamos a un campo difícil ante un equipo muy fuerte y que tiene muy claro a lo que juega. Plantillas muy potentes como Barcelona B, Sant Andreu y Atlético Baleares no han podido ganar allí, tienen las medidas del campo muy bien asimiladas y será un partido muy complicado, con mucho juego directo, muchas segundas jugadas, balón parado... El equipo ha entrenado bien y necesita salir de esta dinámica negativa, coger puntos y ganar partidos. Estamos con muchas ganas de que llegue el partido, de poder competir y traernos los tres puntos para Ibiza, los jugadores están a tope para poder ir a Sa Plana y competir a un rival muy fuerte. Esto es un derbi, los derbis siempre son muy complicados y todavía más en ese campo», señaló Raúl Casañ en la previa del partido ante el Andratx.