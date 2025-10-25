Agónico triunfo del Class Sant Antoni en la prórroga de Albacete

El Class Bàsquet Sant Antoni logró un agónico triunfo frente al Bueno Arenas Albacete (98-99) en un partido que necesitó de dos prórrogas para su resolución. El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal pagó el esfuerzo físico del pasado martes, cuando se impuso al Grupo Alega Cantabria (de Primera FEB) en los dieciseisavos de final de la Copa de España, pero supo salir airoso después de otro gran esfuerzo colectivo e importantes dosis de fortuna. Los isleños sumaron su tercera victoria del curso en el Grupo Este de Segunda FEB, de forma épica, y se mantendrán en la zona alta de la clasificación.

Entre Gantt (con nueve puntos consecutivos en los últimos minutos) del último cuarto y Johnson (con otro triple ganador en la segunda prórroga) mantuvieron con vida al Sant Antoni, que todavía no ha podido jugar ningún duelo como local en la Liga debido a la remodelación que se está llevando a cabo en el Pabellón de Sa Pedrera. Una adversidad que no conviene olvidar y que está obligando a los baleares a ‘sobrevivir’ en un complicadísimo inicio de campeonato. Partidazo también de Solarin, con 22 puntos y 8 rebotes.

Comenzó bien el Class, con un 0-5 de salida que luego se lo devolvieron los locales para empatar el encuentro. La igualdad se mantuvo en los primeros compases, pero a los albaceteños no le entraban los tiros y el Sant Antoni estuvo más preciso. Los isleños estuvieron finos en el juego interior, con Stoilov y Zizic entonados, y se llevaron el primer cuarto por 15-19.

En el segundo cuarto, el Class fue poco a poco marcando territorio. De salida, un 2-1 de Solarin puso el 15-22. Sin embargo, los manchegos encontraron consuelo en Hierrezuelo, que castigó a los visitantes en la pintura. A pesar de todo, los de Berrocal estaban finos y con un triple de Gantt se escaparon de nueve puntos (22-31).

Con Stoilov con dos faltas personales, fue Zizic el que tomó el mando por dentro. Sin embargo, el Albacete empezó a ver aro desde los 6,75 metros y los triples metieron a los peninsulares. Hierrezuelo y Chuso González acertaron con el tiro exterior, mientras que Reid, muy difuminado hasta entonces, despertó. Un 2+1 del estadounidense puso por primera vez por delante a los manchegos, que se fueron al descanso mandando con el 40-38.

El Bueno Arenas siguió en crecimiento en el tercer cuarto. Las dudas y la fatiga aparecieron en el Class, que se vio siete puntos por debajo (56-49) tras un triple de Hierrezuelo. Sin embargo, Gantt no estaba dispuesto a que el rival se fuera. Cuatro puntos consecutivos del estadounidense y un libre de Santi Paz apretaron de nuevo las cosas hasta el 56-54. La tónica continuó siendo la misma y periodo concluyó con el 62-61 en el electrónico.

En el que parecía que iba ser el último acto del encuentro, los manchegos se llegaron a escapar de diez (71-61), aprovechando que a los de Berrocal se les agotó la puntería durante demasiado tiempo. El Sant Antoni se mantuvo a flote como pudo, llegando a los dos últimos minutos tocado (80-71), pero no hundido. Apareció entonces Gantt, con dos triples consecutivos y anotando tres libres para igualar el partido (80-80) a falta de 59 segundos. Espectacular el ‘francotirador’ del Class. Los pitiusos se pusieron por delante con una canasta de Blat y un libre de Solarin, pero en el último suspiro Reid igualó la contienda desde los 6,75 metros. Llegaba la primera prórroga.

Parecía que lo iba a resolver el Sant Antoni en los cinco minutos extra, al escaparse con un 85-89, pero de nuevo salió la casta del Albacete para igualarlo (89-89). Y hasta pudo ganarlo de no haber fallado uno de los libres Hierrezuelo. Otra vez a la prórroga. Cinco minutos más. De infarto.

En la segunda prórroga, el Bueno Arenas llegó ganando a los últimos 10 segundos (98-96). Berrocal pidió tiempo muerto para buscar el éxito. Rodri Gómez falló el triple ganador, pero el rebote se lo quedaron los sanantonienses, que se encomendaron a su nueva estrella. ‘Magic’ Kai Johnson, que, como hiciera en la Copa de España, destrozó al rival desde los 6,75 metros para establecer el 98-99 definitivo. El Albacete intentó su triple ganador y no encestó. Los jugadores del equipo ibicenco saltaron de alegría. No era pare menos.