El Trasmapi HC Eivissa quiere seguir soñando ante Triana

Soñar en grande. A eso se está acostumbrando la afición del Trasmapi HC Eivissa, que recibe este sábado (20 horas, Sa Blanca Dona) al BM Proin Triana en el encuentro correspondiente a la jornada 7 de Plata. El equipo ibicenco, tercer clasificado con ocho puntos tras seis jornadas, recibe al conjunto sevillano, quinto en la tabla con las mismas unidades que los pitiusos.

Los pupilos de Geno Tilves querrán sumar su segunda victoria en casa, donde no se están mostrando tan regulares como a domicilio. El Trasmapi solo ha conseguido un triunfo en Ibiza ante el Barcelona B (30-27), mientras que claudicó en los otros dos partidos, frente al líder Agustinos Alicante (28-33) y Benidorm (27-28). Todo lo contrario que fuera de las islas, donde los pitiusos son el mejor equipo de toda la categoría con tres victorias en tres partidos. La última, de gran prestigio, en la pista del OAR Coruña, que llegaba invicto a la cita del pasado fin de semana, pero que se estrelló frente a un Trasmapi que demostró gran personalidad para llevarse la victoria de tierras gallegas por 25-27.

Enfrente tendrán a un correoso rival que llega a la cita de este sábado con tres victorias consecutivas este mes de octubre (BM Base Oviedo, Málaga y BM Soria), pero que baja sus prestaciones cuando juega a domicilio. El Proin Triana solo ha conseguido un triunfo fuera del Paraguas, el cosechado hace apenas dos semanas en el complicado feudo del Málaga (25-29). Previamente, los sevillanos cayeron en sus visitas a Puerto Sagunto (28-24) y a Burgos (31-29).

La clave del partido para los locales será mantener el acierto ofensivo que le hace ser el tercer equipo más goleador de toda la categoría con 188 goles, siete más que su rival.

«Jugamos en casa ante Proin, que llega con una gran dinámica y tres victorias seguidas. Han empezado muy bien la temporada, tienen un gran equipo con gente que conoce muy bien la categoría», señaló Geno Tilves en la previa, que valoró a su rival como «un auténtico equipazo». Sobre el Trasmapi, el técnico gallego declaró que su equipo «llega bien, aunque un poco justos de gente debido a las bajas por lesiones», aunque valoró que sus jugadores, cuando llega el partido, «compiten muy bien, se ponen el mono de trabajo y da gusto ver a los chavales partiéndose la cara».

«Son dos equipos parecidos que buscan defender y correr. Ambas plantillas cuentan con una gran portería y ahí estará una de las claves: ser capaz de saber gestionar los detalles, no perder balones, estar fino de cara a gol y conseguir hacer mejor el bloque defensivo», señaló el técnico del Trasmapi, que terminó analizando la plantilla de Triana, que ha «fichado jugadores de ASOBAL y se ha reforzado muy bien». «Intentaremos que la afición nos dé ese plus de estar en casa y ver si somos capaces de gestionar un partido que será muy duro para ver si podemos dejar los dos puntos en Ibiza», finalizó Tilves.