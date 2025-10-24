El Ibiza Sprint Triathlon presenta su segunda edición con récord de participación y un cartel internacional de primer nivel

El Ibiza Sprint Triathlon 2025 ha celebrado este viernes su presentación oficial en el Hotel Ibiza Playa, alojamiento oficial de la prueba. El acto ha contado con la presencia de representantes de las instituciones locales, patrocinadores y miembros del club organizador AD Ibiza Half Triathlon, que han mostrado su apoyo a una cita que vuelve a situar a la isla en el centro del triatlón nacional e internacional.

Con las inscripciones ya cerradas y un récord de participación respecto al año pasado, la segunda edición del Ibiza Sprint Triathlon confirma el creciente interés que despierta la prueba entre deportistas de toda España y de varios países europeos, consolidándose como una referencia de final de temporada.

El cartel deportivo de esta edición será de auténtico nivel internacional. A los ya confirmados Igor Bellido y Noelia Juan, dos de los triatletas más prometedores del panorama español, se suman los representantes locales Javier Cardona y Pablo Fernández en categoría masculina, junto a Marta Bonet y Marina Antolín en la femenina. En el apartado internacional, destacan la británica Emmy Lou Frayn, principal favorita al triunfo femenino, y los triatletas Ondrej Carnansky y Thomas Dreher, que llegan con la intención de pelear por la victoria.

Durante el acto, los portavoces institucionales coincidieron en subrayar el valor del Ibiza Sprint Triathlon como evento deportivo y motor de promoción turística, destacando la capacidad de la isla para atraer visitantes fuera de la temporada alta y posicionarse como destino ideal para el deporte y el turismo activo durante todo el año.

«Estamos muy agradecidos por la excelente acogida que ha tenido el Ibiza Sprint Triathlon en esta segunda edición. Haber superado las cifras de participación del año pasado demuestra la confianza de los triatletas en nuestro trabajo y en el atractivo de Ibiza como destino deportivo», afirmó Andoni Valencia, máximo responsable del AD Ibiza Half Triathlon y organizador del evento.

El Ibiza Sprint Triathlon 2025 se disputará el próximo domingo 26 de octubre, con salida y meta en el corazón de la ciudad de Ibiza. La prueba volverá a ofrecer un recorrido rápido y espectacular, un ambiente inmejorable y el sello de calidad organizativa que ha convertido a esta cita en una de las más esperadas del calendario nacional.