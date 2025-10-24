El Burela FS quiere acabar con la euforia del Gasifred Atlético

El Gasifred Atlético recibe este sábado (17.15 horas, Blanca Dona) al Burela en el encuentro correspondiente a la jornada 5 de la Segunda División de fútbol sala. El equipo ibicenco llega a esta cita con la moral por las nubes tras la victoria conseguida el pasado martes ante Zambu Pinatar por 3-0 en el duelo correspondiente a la jornada 3, que tuvo que ser aplazado por la imposibilidad de volar a Ibiza del conjunto pinatarense.

La escuadra ibicenca ocupa la séptima posición de la clasificación con siete puntos tras cuatro jornadas, empatada con su rival de esta jornada, el Burela, equipo recién descendido que ha ganado sus dos partidos de casa ante Avanza Jaén y Melistar, pero que se muestra vulnerable a domicilio, donde ha empatado a tres contra el AD Sala 10 y perdido ante Málaga (6-4).

«La valoración de lo visto hasta ahora es positiva. Nos hemos enfrentado a rivales que van a estar arriba y hemos demostrado que podemos competir con cualquiera», aseguró Buitre en la previa, que espera «poder seguir con la misma dinámica ante Burela, siendo fuertes en casa y demostrando que el que quiera sumar puntos en Ibiza tiene que hacer las cosas muy bien».