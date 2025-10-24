Albacete-Class Sant Antoni, duelo de altos vuelos

El Class Bàsquet Sant Antoni cierra este sábado una semana muy exigente. Los isleños, que el pasado martes derrotaron al Grupo Alega Cantabria de la Primera FEB en dieciseisavos de final de la Copa de España, vuelven a la fase regular de la Liga de Segunda visitando al Bueno Arenas Albacete. El bloque balear, cuarto clasificado del Grupo Este con dos victorias y una derrota, se verá las caras con un rival que tiene justo por debajo y que cuenta con el mismo balance de resultados. El duelo se jugará desde las 19 horas en el Pabellón del Parque (televisado también por LaLiga+).

«Ellos son un muy buen equipo, la pista es difícil y tienen grandes jugadores», manifestó Josep Maria Berrocal, entrenador de los sanantonienses, que de momento acumulan seis triunfos y una derrota en los partidos oficiales disputados esta campaña 25-26. Un buen registro que desean seguir mejorando.

El Class intentará ser el equipo competitivo que se ha visto en los últimos encuentros, buscando la que supondría su tercera victoria consecutiva en competiciones oficiales (la segunda en el torneo liguero). Todo lo contrario que los albaceteños, que suman dos derrotas consecutivas frente al Lobe Huesca La Magia (tanto en la Copa como en la Liga), por lo que «querrán reivindicarse». «Esto nos va a exigir lo mejor de nosotros. Nuestro equipo debe entender qué equipo quiere ser, independientemente del rival contra el que juguemos y dónde lo hagamos», declaró el técnico de los portmanyins. Berrocal pidió a sus jugadores «esfuerzo máximo durante los 40 minutos» para ser competitivos, frente a un adversario que cuenta con experiencia en la Primera FEB, categoría a la que quieren ascender los pitiusos.

El Bueno Arenas Albacete está entrenado por David Varela y en sus filas hay jugadores peligrosos. Por ejemplo, Nicklaus William Reid, que aparece como uno de los máximos anotadores del Grupo Este, con 54 puntos totales en los tres partidos que ha disputado. Protagonizará un bonito duelo con el estadounidense Kai Johnson, que está siendo la gran sensación del Class y que acumula una media de 18,5 puntos por encuentro. Otro de los enfrentamientos destacados será el que protagonicen los bases Silvano Merlo (de los peninsulares) y Dani de la Rúa (del Class), que están entre los máximos asistentes de la conferencia.

Al Sant Antoni le quedan dos partidos para volver a jugar en el pabellón de Sa Pedrera, que afronta su última fase en la remodelación que se está llevando a cabo en la instalación. El primero de ellos será este fin de semana en Albacete. Un duro escollo que pondrá a prueba al bloque que dirige Berrocal.