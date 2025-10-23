Ibiza inaugura el campito ‘Antonio Rodríguez’, un vecino comprometido

El Ayuntamiento de Eivissa ha decidido nombrar ‘Antonio Rodríguez’ a la pista polideportiva de la Asociación de Vecinos de Platja d’en Bossa en reconocimiento al compromiso y la implicación de este vecino con la vida social y deportiva del barrio.

Según explica el consistorio en un comunicado, la denominación coincide con la reciente finalización de las obras de mejora de la instalación, que acaba de estrenar nuevo césped artificial gracias a un convenio firmado entre el Consistorio y Red Eléctrica, empresa del grupo Redeia, responsable de la red de transporte y de la operación del sistema eléctrico nacional.

El alcalde de la capital, Rafael Triguero, visitó este jueves por la tarde el campito para comprobar de primera mano el resultado de los trabajos, que han supuesto una inversión total de 86.265,59 euros. Las obras, adjudicadas a Fieldturf Poligras, S.A., han incluido la sustitución integral del césped artificial, la reparación y mejora del cerramiento perimetral, la instalación de nuevas luminarias con un ahorro energético estimado del 60%, la incorporación de un punto de agua, la retirada de obstáculos interiores y la renovación del equipamiento deportivo.

Asimismo, se han sustituido los antiguos bancos de hormigón por otros de polietileno, que ofrecen mayor seguridad a los jugadores.

"Estamos mejorando nuestra capital barrio a barrio y dando pasos adelante para que los vecinos y vecinas dispongan de espacios dignos y de calidad. Esta reforma es una muestra clara del compromiso del Ayuntamiento de Ibiza con la mejora de todos los barrios y con el mantenimiento de las infraestructuras de proximidad. Quiero agradecer a Red Eléctrica su implicación con nuestro municipio", declaró Rafael Triguero en la nota remitida por el ayuntamiento.

Desde Red Eléctrica se destacó que esta actuación representa "una muestra más del compromiso de la empresa con el desarrollo de proyectos sociales y ambientales que generan un impacto positivo en los territorios donde se ubican sus instalaciones".

Por su parte, la tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández, subrayó que "esta infraestructura deportiva no solo ofrece ahora un terreno de juego más seguro y de mayor calidad, sino que también contribuirá a un ahorro energético significativo".