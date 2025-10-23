Vela
El Campeonato de Ibiza iza velas en Platja d’en Bossa
Unos 60 regatistas de los clubes de la isla afrontan dos fines de semana de regatas en las clases Optimist, ILCA 4 e ILCA 6
REDACCIÓN
Este fin de semana regresa la competición al Club Náutico Ibiza, con la celebración del Campeonato de Ibiza – Trofeo One y Construcciones Metálicas Fita, que tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre.
La prueba está reservada a las clases Optimist, ILCA 4 e ILCA 6, y contará con la participación de alrededor de 60 regatistas procedentes de los principales clubes de la isla: C.N. San Antonio, C.N. Santa Eulalia, Club Mare Nostrum y C.N. Ibiza.
El programa contempla 12 pruebas para la clase Optimist y seis para las clases ILCA 4 e ILCA 6, organizadas por el Club Náutico Ibiza. Las regatas se disputarán en aguas de Platja d’en Bossa, con salidas previstas a las 12 horas el sábado y a las 11,30 el domingo.
Los días 25 y 26 de octubre estarán dedicados a la competición de la clase Optimist, mientras que las clases ILCA 4 e ILCA 6 entrarán en acción los días 1 y 2 de noviembre.
Dentro de la clase Optimist se han establecido cuatro categorías: Sub-16, Sub-13, Sub-11 e Iniciación, para los regatistas que afrontan su primer año en el mundo de la vela.
Las pruebas prometen ofrecer un gran espectáculo deportivo en un entorno privilegiado como Platja d’en Bossa, donde la emoción estará asegurada para conocer a los vencedores de esta edición 2025.
Esta regata, impulsada por el Club Náutico Ibiza, tiene como objetivo fomentar la ilusión, el aprendizaje y el amor por el mar, especialmente entre los jóvenes navegantes y las clases juveniles ILCA 4 e ILCA 6.
