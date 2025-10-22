Ibiza y Formentera dan el golpe en el Campeonato Balear Senior de Judo

Este domingo 19 de octubre se ha celebrado en Ibiza el Campeonato Balear Senior de Judo, una cita clave para los judokas de la región que buscan clasificarse para la próxima fase sectorial.

El Club Dojo Formentera ha logrado un resultado destacado, consiguiendo clasificar a dos de sus deportistas para la fase sectorial que se disputará el 1 de noviembre en Cataluña: Issol Mayans en la categoría -73 kg y Aina Castillo en -48 kg. Además, otros judokas del club también se dejaron notar en la competición: Laura Escandell (-57 kg) logró una segunda clasificación, mientras que Alejandro Reyes (-60 kg) y Carlos Wenham (-66 kg) alcanzaron ambos la 5ª posición.

Por su parte, los clubes de Ibiza también tuvieron una actuación destacada:

Dojo Ibiza:

Izan Alcoba (-60 kg): 3º puesto

Adriana Ferrer (-70 kg): 3ª puesto

Fanny Issabelle (-78 kg): 1ª puesto, clasificándose para la fase sectorial

Sant Jordi:

Alessandro Angelone (-66 kg): 2º puesto

Llya Mari (-90 kg): 3º puesto

Aisha Ferrer (-52 kg): 2º puesto

Catiana Cardona (+78 kg): 1ª puesto, también clasificada para la fase sectorial

El campeonato ha sido un reflejo del alto nivel del judo balear, con destacadas actuaciones individuales y grandes sensaciones de cara a la fase sectorial del próximo 1 de noviembre, donde los judokas clasificados competirán por un puesto en el ámbito nacional.

El Dojo Formentera y el Dojo Ibiza, junto con el club San Jordi, han mostrado el potencial de los judokas ibicencos, consolidando la isla como un referente en la disciplina dentro de Baleares.