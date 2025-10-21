La reforma de Sa Pedrera ve la luz al final del túnel

El Ayuntamiento de Sant Antoni continúa avanzando en las obras de reforma y adecuación del polideportivo de Sa Pedrera, ubicado en el Complejo Deportivo de Can Coix. En estos momentos, ya se ha iniciado la instalación de las nuevas gradas, la actuación más destacada del proyecto de modernización del recinto. La concejala de Obras Públicas, Neus Mateu, y el concejal de Deportes, Daniel Sánchez, han visitado hoy los trabajos para comprobar el progreso de las obras, que se encuentran dentro de los plazos previstos.

Desde la semana pasada se está trabajando ya en la instalación de las cuatro gradas telescópicas motorizadas —dos en el lateral este y dos en el oeste del pabellón— que permitirán aumentar el aforo para determinados eventos deportivos. Estas gradas retráctiles podrán plegarse y almacenarse fácilmente, sin interferir en el uso cotidiano de las instalaciones. Además, se añadirá una fila de gradas móviles almacenables en el lateral norte. Con estas mejoras, el aforo total del polideportivo se ampliará hasta las 2.000 plazas, lo que supone un incremento de 1.046 asientos adicionales.

El proyecto también incluye otras adaptaciones, que ya están ejecutadas, como la renovación y refuerzo del pavimento de la zona que ocuparán las gradas telescópicas, la mejora del sistema de megafonía, la creación de una sala de prensa y un espacio específico para cámaras. Asimismo, se incorpora una Unidad Televisiva (UT) para publicidad dinámica, situada alrededor de la pista. Este sistema estará sincronizado con los videomarcadores existentes, facilitando la retransmisión y la adaptación del recinto a las exigencias de la FEB.

La actuación se complementa con otras mejoras en materia de accesibilidad y sostenibilidad, como la ampliación del número de asientos reservados para personas de movilidad reducida, la instalación de aseos exteriores, la ampliación de los baños de los vestuarios, la incorporación de un sistema de energía solar térmica, así como la actualización de los sistemas de ventilación, electricidad, iluminación y protección contra incendios.

Las obras, que comenzaron la primera semana de junio, tienen un plazo de ejecución de cinco meses y avanzan según lo planificado, con el objetivo de que estén finalizadas a principios de noviembre. La inversión total del proyecto asciende a 1.665.514,43 euros, de los cuales 849.000 euros son subvencionados por el Consell d’Eivissa. La actuación tiene como finalidad modernizar el pabellón y adaptarlo a los requisitos técnicos de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

La concejala Neus Mateu, ha agradecido a los técnicos municipales la implicación en este proyecto y ha señalado que «se están cumpliendo los plazos previstos y muy pronto Sant Antoni contará con un pabellón renovado y preparado para acoger competiciones de mayor nivel». «Con esta ampliación y mejora, el polideportivo de Sa Pedrera podrá acoger más público y eventos de mayor envergadura, lo que supone un impulso para el deporte y para la proyección de Sant Antoni como referente deportivo en la isla», ha resaltado el concejal de Deportes.