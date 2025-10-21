El ibicenco Álex Palau, tercero del mundo en motonáutica tras un espectacular fin de semana en Cerdeña

El piloto ibicenco Alex Palau, natural de Sant Antoni, ha logrado un brillante tercer puesto en el Campeonato del Mundo de motonáutica GP4, disputado del 16 al 19 de octubre en las aguas de Olbia, Cerdeña.

Palau protagonizó una gran remontada y fue de menos a más a lo largo del campeonato. En la primera manga, finalizó en cuarta posición, para después subir al tercer puesto en la segunda manga y culminar el evento con un segundo puesto en la tercera y última carrera. Gracias a su regularidad y espíritu competitivo, el piloto pitiuso se aseguró el tercer lugar en la clasificación general con 60 puntos, solo por detrás de los lituanos Puzelevic (72 puntos) y Gurksnys (62 puntos).

Este resultado pone el broche de oro a una temporada 2025 excepcional para Palau, quien ha cosechado importantes títulos internacionales: Campeón de Europa en GP2, Subcampeón de Europa en GP4 y ahora Tercero del Mundo en GP4.

El piloto de Sant Antoni no baja el ritmo y ya prepara su próxima cita: la Copa del Rey de motonáutica, que se disputará el próximo fin de semana en el Puerto de Mazarrón (Murcia). Palau competirá en ambas categorías, GP2 y GP4, en las modalidades de circuito y rallyjet, con la intención de cerrar el año con una nueva actuación destacada.

«Ha sido una temporada muy intensa y estoy muy feliz con los resultados. Cada carrera ha sido una oportunidad para crecer y mejorar. Ahora toca disfrutar y darlo todo en la Copa del Rey», señaló Palau tras el campeonato.