Comienzan los trabajos de sustitución del parquet de Can Guerxo

El Ayuntamiento de Sant Josep ha comenzado este martes la retirada del parqué del pabellón de Can Guerxo, una de las instalaciones municipales más afectadas por los episodios de dana. El pavimento actual presenta un estado muy deteriorado y esta actuación permitirá evaluar el estado del suelo inferior.

De esta forma, se podrá determinar si es posible habilitarlo temporalmente para los entrenamientos y la celebración de algunos partidos. En caso contrario, se valorará la instalación de pistas provisionales en el mismo pabellón hasta que se lleve a cabo la licitación del nuevo suelo. Mientras, se han habilitado las pistas exteriores de los colegios Can Raspalls y Can Guerxo, así como del instituto Algarb para que continúen los entrenamientos de los equipos que habitualmente entrenan en el pabellón.

En este sentido, Xicu Ribas, concejal de Deportes, ha afirmado que el objetivo es que las instalaciones puedan volver a su plena función lo antes posible, y ha aprovechado para agradecer la colaboración de todos los implicados. «Queremos dar las gracias a los colegios y al instituto que han cedido sus instalaciones, así como a los clubes y familias afectadas, por su paciencia y apoyo durante este proceso. Trabajamos duro para volver a la normalidad pronto», ha señalado.