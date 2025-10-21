El Class Sant Antoni da la sorpresa y se carga al Grupo Alega Cantabria

El Class Bàsquet Sant Antoni dio este martes la sorpresa en la Copa de España al derrotar, por 94-92, al Grupo Alega Cantabria en los dieciseisavos de final. El Pabellón de Es Viver se llenó para la ocasión, en la que los pitiusos hicieron historia dejando en la cuneta a un adversario de superior categoría, que juega en la Primera FEB. El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal lo bordó y dio la primera gran alegría de la temporada a su sufridora afición.

Comenzó más entonado el Grupo Alega Cantabria, que en los primeros compases del choque encontró un filón en los triples de Samuel Rodríguez. El visitante hizo tres de forma consecutiva y puso a los suyos 6-11 en el marcador, en la primera ventaja destacada. Esto obligó a Berrocal a pedir tiempo muerto. No sirvió de nada porque los cántabros continuaron haciendo mucho daño. Su renta aumentaba (6-19), a pesar de los intentos del siempre excelente De la Rúa para mantener a los pitiusos en el partido, así como el buen trabajo de Zizic bajo los aros. El cuarto acabó 14-24, mandando el equipo de Primera FEB.

Sin embargo, en el segundo acto el Class empezó a jugar mejor. Su defensa fue más dura y el ataque más eficiente. Un 7-1 de salida puso en órbita a los isleños, que se acercaron hasta el 21-26. Lolo Encinas, técnico de los peninsulares, no quería sustos y paró el choque. Sin embargo, el Sant Antoni siguió eléctrico y competitivo. Un mate de Stoilov encendió a la grada, bastante pobla-da y que se volcó con los suyos. La acción supuso el 25-28. Los de Berrocal no le perdían la cara al duelo.

Tanto que contuvieron cualquier intento de escapada del Alega Cantabria. Todo siguió igualado a las puertas del descanso. De hecho, una canasta de Solarin puso a los ibicencos muy cerca (39-41). Después, dos puntos de Stoilov establecieron el empate (41-41). Los cántabros no anotaron en la última acción del cuarto y el segundo capítulo acabó con tablas. Estaba todo por decidir.

Los ‘portmanyins’ estuvieron espectaculares en el tercer cuarto. Con una canasta de Santi Paz se pusieron por primera vez por delante (43-41). A los de Torrelavega empezaron a entrarle las dudas y al Class le crecía la confianza. Rodri Gómez comenzó a clavar los triples y los baleares despega-ron hasta el 51-43. Con un 2+1 de Kai Johnson, la ventaja se fue hasta los siete puntos (54-47), pero el Grupo Alega se acercó hasta el 56-53 con cuatro puntos de Pablo Hernández (un triple más el adicional).

Sin embargo, Johnson puso espectáculo y puntos para los isleños, que con un triple de Gantt se es-caparon de nueve (70-61). Los visitantes apretaron los dientes y se acercaron, para acabar el periodo sólo cuatro cinco abajo (75-70). Saltaba la sorpresa momentánea en Es Viver.

En el último acto, el Grupo Alega Cantabria puso más intensidad y, liderado por un espectacular Jahvaughn Powelle dio la vuelta al marcador (75-76). A los de Berrocal empezaron a pesarle un poco las piernas y los visitantes cogieron viento a favor. A falta de casi seis minutos para la conclusión, los cántabros se pusieron ocho arriba (75-83). El entrenador de los locales pidió tiempo muerto. Quedaba mucho.

Entonces salió el coraje del Class. Con el ‘¡A por ellos, oé! en la grada, un 9-0 de parcial hizo que los sanantonienses tomaran de nuevo la delantera (84-83) a falta de poco más de tres minutos para la conclusión. Hubo alternativas en el electrónico y, en un final de infarto, Johnson se puso la capa de Superman. El estadounidense, con cinco puntos, estableció el 94-92 que ya no se movería a pesar de la incertidumbre. El Sant Antoni estará en los octavos de final de la Copa de España. Espectacular. «Esto es un premio para el equipo por cómo está trabajando», aseguró Berrocal.