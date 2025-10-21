Antonio Ramón Marí: «3 Días Trail Ibiza consolida a Santa Eulària como referente en turismo deportivo de calidad»

Santa Eulària se prepara para ser, una vez más, el escenario del gran final de 3 Días Trail Ibiza, consolidándose como un municipio que apuesta decididamente por el turismo deportivo y activo como seña de identidad.

«Santa Eulària es un municipio que por su naturaleza es un municipio familiar, nos gusta también el turismo activo. Nos gusta que la gente venga a disfrutar de pasear, comer, estar con sus hijos, entonces siempre hemos hecho una gran apuesta por los eventos deportivos», afirma Antonio Ramón Marí, Concejal de Deportes y Fiestas del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Tres días de trail running por Ibiza

La duodécima edición de 3 Días Trail Ibiza arrancará el viernes 28 de noviembre con la ya clásica carrera nocturna por las calles de Dalt Vila. El sábado 29, los participantes podrán elegir entre cuatro modalidades: Ultra de 75 kilómetros, Maratón, Media Maratón y 10K Starter. Y el domingo 30, Santa Eulària será la protagonista con la última etapa diurna de 10 kilómetros, con salida y meta en la localidad costera.

Un escenario privilegiado junto al mar

«Que Santa Eulària sea sede de la última etapa de 3 Días Trail Ibiza es algo muy positivo y que va en conjunción con los valores del municipio y de lo que realmente buscamos. Bajar ese domingo a la calle y ver todo nuestro centro lleno de deportistas, de sus acompañantes, a disfrutar de nuestro litoral porque Santa Eulària es un municipio que mira hacia el mar. Parte de esta carrera inicia y pasa por nuestro litoral, pone en valor una zona tan bonita como es la costa», destaca el edil.

Deporte, salud y calidad de vida

Para Antonio Ramón Marí, el valor de acoger eventos como 3 Días Trail Ibiza va mucho más allá de lo deportivo. «El valor es la promoción del deporte, nos encanta que la gente practique deporte, hay que estimularlo. Nos encanta también llenar nuestros espacios, hoteles de gente que venga a hacer deporte y acompañar deportistas y por último, que cualquier sociedad que tenga deporte es una sociedad que respira salud».

El concejal de Deportes y Fiestas subraya también el beneficio directo para los residentes del municipio: «Estamos encantados de que tengamos pruebas donde los residentes puedan aprovechar, y que si no existieran, el atleta local no podría participar en ellas. Doble beneficio, toda la gente que nos visita y la oportunidad que le ofrecemos a nuestros residentes de poder participar en pruebas de altísimo nivel como 3 Días Trail Ibiza».

Un evento en constante crecimiento

Los números avalan el éxito y la consolidación de esta prueba. «El número de inscripciones ha tenido una trayectoria ascendente. Hace unos años eran 700 participantes, ya el año pasado 1.000 y no me cabe duda de que este año tendremos más de 1.000 inscritos. Una cifra que está muy bien, hay que reconocer el esfuerzo de todas las personas que hacen posible esta prueba, 362 días de trabajo previo a los 3 días», valora Antonio Ramón Marí.

Fiesta final en Santa Eulalia

Tras la última carrera, Santa Eulària acogerá la fiesta de clausura de 3 Días Trail Ibiza, un espacio de celebración y convivencia que pondrá el broche final a tres días intensos de deporte.

«La fiesta tiene que venir con la práctica deportiva, prepararemos un espacio donde todo el mundo podrá compartir con la gente que le acompaña para pasarlo bien y poner broche final a una nueva edición de 3 Días Trail Ibiza. No me cabe duda de que será un gran éxito», concluye el concejal.

Santa Eulària se consolida así como un municipio comprometido con el deporte, el turismo de calidad y la promoción de un estilo de vida saludable, valores que quedarán patentes del 28 al 30 de noviembre durante la celebración de 3 Días Trail Ibiza, una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares.