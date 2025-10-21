Llopis provoca la segunda victoria seguida del Gasifred Atlético

El Gasifred Atlético demostró una gran efectividad en la parte ofensiva para imponerse por 3-0 al Zambu Pinatar en el encuentro correspondiente a la jornada 3 de la Segunda División de fútbol sala, disputado en el Polideportivo Sa Blanca Dona. El partido, que fue aplazado el pasado 11 de octubre por la petición de Zambu Pinatar tras no poder salir de Murcia por las adversas condiciones meteorológicas, no defraudó y consagró al portero local, Llopis, que firmó una actuación memorable.

El Gasifred salió mandón al parquet y trató de monopolizar la posesión en el inicio, mientras que Zambu tuvo claro su guion de partido, presionar en bloque alto la salida de balón local para robar cerca de la portería pitiusa. Los de José Fernández le dieron mucha velocidad al juego buscando espacios en la defensa rival, ordenada y solidaria en las ayudas. La primera ocasión fue para Faly, que probó a Diego con un potente disparo a la salida de una falta, pero el portero consiguió despejar el balón con una gran intervención. El guardameta murciano volvió a salvar a los suyos tras un misil desde fuera del área de Faly, el más activo del Gasi en el inicio.

Los ibicencos inclinaron la pista hacia la portería pinatarense. El equipo de José Fernández consiguió encerrar a su rival y hacerse con el dominio ante un rival que lo fio a todo al contragolpe. En el 10, el dominio ibicenco encontró recompensa. Faly mandó un balón en largo para Buitre, que se dio la media vuelta ante un defensor visitante y puso el balón lejos del alcance de Diego para poner el primer gol en el marcador. Justo premio para un Gasifred que estaba mejor que su contrincante.

El gol hizo crecer a Zambu Pinatar, que tuvo el empate en las botas de Chus, pero el murciano, solo ante Álvaro, remató a centímetros de la portería pitiusa. Los pinatarenses subieron líneas y se fueron con todo a por el empate antes del descanso, robando muy pronto tras pérdida y adueñándose de la posesión, mientras que el Gasifred se vio obligado a replegar y aguantar el chaparrón murciano, que rondó el gol en varias ocasiones, pero que se estrelló frente a un monumental Álvaro. Cuando faltaban solo 14 segundos para el final del primer tiempo, Faly anotó el segundo y puso tierra de por medio al ejecutar de manera magistral una falta y darle una buena ventaja al Gasi al descanso.

La segunda parte se inició con una doble ocasión para los visitantes desbaratada por Álvaro, que fue una pesadilla para los atacantes pinatarenses. El Zambu regresó del vestuario apretando arriba y achuchando a un Gasi que bajó sus prestaciones en la presión, algo que aprovechó el equipo murciano para tratar de recortar distancias en el marcador. Sofocada la revelión, el Gasi quiso meterle cloroformo al partido y dominar desde la posesión, consciente de que el tiempo jugaba a su favor.

Pero el Zambu no cejó en su empeño, y volvió a probar suerte con un potente disparo de Josema que Álvaro consiguió despejar a córner. Los murcianos, mucho mejores en la segunda parte, introdujeron al portero-jugador para atacar en superioridad a falta de once minutos y buscar la machada, pero el Gasi supo defender y administrar su ventaja, que creció tras una pérdida visitante que Ricardo aprovechó para poner el tercero y asestar ael golpe final y puso la puntilla a Zambu.

Al final del partido, 3-0 para el equipo de José Fernández, que aprovechó su buen rendimiento en la primera mitad para irse 2-0 al descanso. En el segundo acto, el Zambu pudo reducir distancias, pero el Gasi demostró su efectividad arriba para dejar los tres puntos en Eivissa y escalar hasta la séptima posición de la clasificación con siete puntos tras cuatro jornadas, empatados con el quinto (Burela), y a tres del líder, el AD Sala 10.