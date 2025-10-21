Más de 1.300 corredores participarán en la XVII edición del Ibiza Trail Maratón Festival

El Club Deportivo Es Puig Ibiza ha presentado oficialmente la XVII edición del Ibiza Trail Maratón Festival (ITMF25), prueba que se consolida como una de las grandes citas del trail en Baleares y una referencia del deporte fuera de temporada a nivel nacional e internacional.

La organización subraya que se trata de una carrera hecha por corredores para corredores, con el objetivo de ofrecer una experiencia integral en la que el deporte se combine con el turismo, la gastronomía y la música. «Queremos llevar el concepto de prueba de interés turístico hasta sus límites, llenando el fin de semana de propuestas para disfrutar de la isla en todos sus aspectos», destacan desde el CD Es Puig Ibiza.

Esta edición será histórica, con más de 1.300 corredores inscritos, un 70% procedente de fuera de la isla y un 30% de ámbito internacional, unas cifras que reflejan la proyección creciente de la prueba y el atractivo de Ibiza como destino deportivo.

La entrega de dorsales se realizará el jueves 23 de octubre en el Hotel Blau Parc (C/ Velázquez, 9, Sant Antoni de Portmany), en horario de 11 a 14 y de 16 a 20 horas, y el viernes 24 en la zona de salida y meta, desde las 6.30 horas. Las salidas tendrán lugar el mismo sábado desde el paseo marítimo de Sant Antoni: la Maratón (48 km) comenzará a las 7.30 h, la Media (28 km) a las 8.30 h, y la Starter (11 km) a las 10 horas.

Más allá de la competición, el Ibiza Trail Maratón Festival propone una experiencia completa. A lo largo del fin de semana se celebrará el Gastromaratón, una iniciativa que reúne a treinta restaurantes de Sant Antoni con menús especiales y descuentos para corredores y acompañantes. Además, la programación incluye actividades al aire libre como excursiones en paddle surf, salidas en barco, rutas en bicicleta o clases frente al mar, con el objetivo de disfrutar de la naturaleza y la costa ibicenca desde otro punto de vista.

El paseo marítimo de Sant Antoni se transformará también en un gran escenario musical con conciertos en directo durante la tarde del sábado. A partir de las 18 horas, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Soul Doctor, Calle Boogaloo y Tomasito, además de la tradicional entrega de premios a los finishers. Con una edición 2024 calificada de "épica", la organización se prepara para vivir en 2025 una edición histórica que aspira a convertirse en una cita imprescindible en el calendario.