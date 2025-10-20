Un oro en el Europeo Máster de atletismo con denominación de origen Ibiza

Los atletas ibicencos del Club Atletisme Sa Raval han cerrado con un excelente balance su participación en el Campeonato de Europa Máster celebrado en Madeira (Portugal), una cita que reunió a más de 4.000 deportistas de 40 países y que se ha convertido en una auténtica fiesta del atletismo veterano.

El experimentado corredor Pepiyo Gutiérrez, junto a sus compañeros del club José Vicente Gadea, Pep Serra, Aitor Casal, Alberto Aguilera y Julián Mateo, firmaron una notable actuación defendiendo los colores de la selección española en distintas disciplinas y categorías.

El equipo español protagonizó un gran papel en los relevos, rozando una vez más el podio:

En el 4x100 metros , el conjunto nacional fue cuarto de Europa , quedándose a solo 0,09 segundos de las medallas .

, el conjunto nacional fue , quedándose a solo . Dos horas después, en el 4x400 mixto, España volvió a demostrar su nivel con una sexta plaza continental.

De este modo, el balance del conjunto de Sant Antoni en Madeira se resume en dos cuartos puestos por selecciones (cross y 10 km), un cuarto puesto en 4x100 y un sexto en 4x400 mixto, además de múltiples actuaciones destacadas en pruebas individuales. “Lo mejor ha sido compartir diez días de campeonato con amigos, compañeros e incluso rivales. Uno más a la butxaca”, resumió Pepiyo Gutiérrez con la satisfacción del deber cumplido.

Las buenas noticias para el atletismo ibicenco no terminan ahí. En el Cross por selecciones, España se proclamó subcampeona de Europa en la categoría M55, con José Vicente Gadea formando parte del equipo medallista. En categoría M40, el combinado español —con Pepiyo y Pep Serra— se quedó a las puertas del podio, logrando una medalla de chocolate que sabe a triunfo por la entrega y competitividad mostrada.

En las pruebas individuales, los representantes del Sa Raval también dejaron su huella:

Alberto Aguilera fue sexto de Europa en salto de altura (M50) .

fue en . Julián Mateo logró un espectacular cuarto puesto en salto con pértiga (M40).

Medallas con España

Por su parte, José Vicente Gadea volvió a subirse al podio con el equipo español, que se proclamó campeón de Europa por equipos en M55 en los 10 km en ruta, sumando un nuevo oro para la delegación nacional.

Tampoco faltaron los resultados destacados de sus compañeros: Pepiyo Gutiérrez (M40) y Aitor Casal (M35) lograron sendos cuartos puestos por equipos en los 10 km, demostrando el excelente nivel del atletismo ibicenco dentro del panorama máster europeo.

Con este brillante cierre, los atletas del Club Atletisme Sa Raval completan una participación memorable en Madeira, reafirmando su compromiso y su pasión por el atletismo. La expedición española, que acudió con 427 participantes, se mantiene entre las más potentes del continente, aspirando de nuevo al podio del medallero general.