El Inter Ibiza golea al Collerense en Can Cantó

El Inter Ibiza logró ayer en Can Cantó, ante el Collerense (3-1), su tercera victoria en Liga y se consolida en la zona alta en Tercera RFEF, con un partido menos. Los de Carlos Fourcade se impusieron en la segunda parte con goles de Antonio Rodríguez (54’) y Félix Eckert (73’ y 77’). Álvaro Jiménez anotó para el cuadro mallorquín en el 86.

Mientras tanto, el domingo la Peña Deportiva le endosó una manita (0-5) al Manacor, que, a pesar de tener aún un partido pendiente, arrancaba la jornada como líder del grupo 11 de Tercera RFEF y con pleno de victorias. Eso sí, tras la aparatosa goleada encajada por los de Raúl Garrido, el conjunto de la Villa del Río concluye la jornada como líder, por primera vez en la temporada, de la competición.

Por su parte, una nueva derrota de la SD Portmany, la quinta en seis encuentros ligueros, hunde una semana más al conjunto rojo en los puestos de descenso. El club ibicenco, que se fue de vacío de su visita al feudo del Cardassar (2-1), es antepenúltimo con tan solo tres puntos, los cosechados en la única victoria del curso: el triunfo (2-1) ante el Binissalem.

En cuanto a la SD Formentera, el cuadro dirigido por Maikel Romero no logró pasar del empate en su encuentro, disputado en el Municipal de Sant Francesc, ante el Santanyí. Ni formenterenses ni santanyiners lograron abrir la lata. Con este resultado, el club pitiuso es el undécimo clasificado del grupo balear. Los rojinegros, con siete puntos en seis partidos, están a seis de los puestos de promoción de ascenso a Segunda RFEF, zona que marca el Constància. Además, tienen un pequeño colchón de distancia con respecto a los puestos de descenso, que delimita el Rotlet Molinar, con tres.