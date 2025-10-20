El ibicenco Yaidel Gil conquista el Internacional Júnior de Dinamarca de bádminton

El ibicenco Yaidel Gil, integrante del grupo del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, se ha coronado campeón del Denmark Junior 2025 tras una jornada de sábado impecable en Odense (Dinamarca).

En semifinales, Gil protagonizó un encuentro muy igualado frente al checo Patzak, que resolvió con gran madurez y control de los momentos clave, imponiéndose por 21-17 y 21-18.

En la final, el español se midió al indio Mithes Rameshwaran, en un duelo de alto nivel. Gil se llevó un primer set vibrante por 21-19 y, ya lanzado por la confianza, dominó con autoridad el segundo parcial (21-9) para cerrar su victoria y hacerse con el título.

Este triunfo confirma la excelente progresión del joven jugador, que continúa sumando experiencia y resultados en el circuito internacional júnior bajo la dirección del técnico Ernesto García.