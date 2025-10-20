El Gasifred disputa este martes el duelo aplazado frente al Zambú Pinatar

El Gasifred Atlético afronta este martes (20 horas, pabellón de sa Blanca Dona) el duelo aplazado de la tercera jornada de Segunda División de fútbol sala frente al Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles. Un encuentro que llega en un momento inmejorable para el conjunto ibicenco tras vencer a domicilio por 1-4 ante el Levante UD, en un choque correspondiente a la cuarta jornada.

El triunfo ante el conjunto granota ha reforzado notablemente la moral del equipo de José Fernández, que ocupa la décima posición con un partido menos, por lo que una nueva victoria ante el Pinatar podría catapultarlos a la zona media-alta de la clasificación. El rival llega también con la confianza reforzada tras imponerse en su feudo al MRB FS Móstoles por un ajustado 4-3. El conjunto murciano ocupa la undécima plaza con los mismos puntos que los ibicencos, por lo que el duelo en sa Blanca Dona se presenta equilibrado y con mucho en juego.

El Gasifred buscará hacer valer el factor cancha para sumar su primer triunfo ante su afición y confirmar las buenas sensaciones que dejó en su último compromiso. La afición celeste espera disfrutar de una noche de fútbol sala intensa y vibrante, con dos equipos en plena dinámica ascendente.