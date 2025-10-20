Elías Escandell se proclama subcampeón de España Élite de motocross

El circuito de Las Arenas, en Malpartida de Cáceres, fue escenario este fin de semana de la última prueba del Campeonato de España de Motocross Élite, una cita muy especial que coincidía con el 50º aniversario del trazado y el 25º aniversario del Moto Club Las Arenas, organizador del evento. La conmemoración atrajo a miles de espectadores que llenaron las gradas para disfrutar de un fin de semana de motocross del más alto nivel.

Hasta el histórico circuito extremeño se desplazó el piloto del Motoclub de Formentera i Eivissa, Elías Escandell, que regresaba a la competición nacional tras una larga lesión que lo había mantenido apartado de los circuitos durante buena parte de la temporada. A pesar de no haber disputado ninguna otra prueba del campeonato, el ibicenco demostró encontrarse plenamente recuperado y en un estado de forma excelente, firmando una actuación sobresaliente que le valió la segunda posición final del podio.

Desde los entrenamientos cronometrados, Escandell dejó claro su nivel, marcando los mejores tiempos y aventajando en más de un segundo al segundo clasificado, rodando con gran soltura y confianza. En las vueltas de ‘warm-up’, volvió a situarse en cabeza, confirmando sus buenas sensaciones antes del inicio de las mangas.

En la primera carrera, Elías realizó una salida impecable que le permitió colocarse en la primera posición desde los compases iniciales. Sin embargo, un pequeño error lo relegó al segundo puesto. Aun así, siguió peleando por la victoria hasta las últimas vueltas, aunque el desgaste físico acumulado en el arranque le impidió mantener su ritmo inicial, cruzando finalmente la meta en segunda posición.

En la segunda manga, el piloto pitiuso volvió a protagonizar una gran salida, situándose segundo y adelantando poco después para tomar el liderato. Rodaba con un ritmo altísimo cuando un incidente mecánico —la salida de la cadena de su moto— le obligó a detenerse momentáneamente. A pesar de la pérdida de tiempo, la ventaja acumulada le permitió reincorporarse y acabar nuevamente segundo, asegurando así su presencia en el podio final.

El triunfo en Malpartida fue para Oriol Oliver, piloto habitual del Mundial de MX2 y subcampeón de España en esta categoría, mientras que Escandell se adjudicaba una meritoria segunda plaza que sabe a victoria tras un año marcado por las dificultades.

Brillante final de año

Con esta carrera, Elías Escandell pone fin a la temporada 2025, una campaña complicada por la lesión sufrida a comienzos de año. No obstante, su regreso a la competición ha sido brillante, demostrando que sigue siendo uno de los pilotos más rápidos y competitivos del panorama nacional y europeo.

Desde el Motoclub de Formentera i Eivissa han querido felicitar a su piloto por el enorme esfuerzo realizado, su constancia y su capacidad para volver a la élite del motocross tras meses de trabajo y sacrificio.

Tras una semana de descanso, Escandell retomará su preparación de cara a la temporada 2026, en la que volverá a competir en el Campeonato de Europa de MX2 y no se descarta que participe en alguna prueba del Mundial.