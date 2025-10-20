El Class Sant Antoni, a intentar dar la sorpresa frente al Grupo Alega Cantabria

El Class Bàsquet Sant Antoni se enfrenta este martes al Grupo Alega Cantabria, de Primera FEB, en los dieciseisavos de final de la Copa de España. El encuentro, que se jugará desde las 20.30 horas en el pabellón de Es Viver y lo televisará LaLiga+, será el primero de los isleños como local esta temporada debido a las obras que se están llevando a cabo en Sa Pedrera. Además, decidirá el equipo que se clasifica para la siguiente ronda copera, en la que los baleares quieren estar. Pero para ello deberán dar la sorpresa frente a un rival de superior categoría. Una misión complicada, pero no imposible.

La victoria del pasado sábado frente a la Spanish Basketball Academy hizo recuperar la moral al conjunto pitiuso, que supo aprender de los errores cometidos en la pista del Lobe La Magia Huesca. Ahora se cambia de competición y, de momento, el bloque balear ha ganado todos los partidos que ha disputado en el torneo, aunque el de este martes será una auténtica prueba de fuego para los portmanyins, que siguen engrasando la maquinaria para formar un equipo granítico de cara a pelear por el ascenso a Primera FEB. Medirse a rivales teóricamente más fuertes puede ayudar a ello. Y la Copa, a la que por primera vez llegan a los cruces, es un buen escenario para mejorar.

"Un reto muy grande"

«Es un reto muy grande, porque jugamos ante un equipo de categoría superior que lleva tiempo en la categoría [desde la campaña 21-22] y que tiene muy buen entrenador [Lolo Encinas]. También cuenta con muy buenos jugadores, pero es un partido que nos hará ver hasta qué nivel podemos llegar», declaró Josep Maria Berrocal, preparador de un Sant Antoni para el que volver a jugar en casa, aunque sea en un pabellón provisional, es motivo de alegría tras el ‘exilio’ forzoso. Mientras Sa Pedrera se acicala para convertirse en un pabellón ‘top’, Es Viver será el refugio de los sanantonienses.

«Nos va bien poder jugar y tener más ritmo de partido. Esperemos tener a once jugadores, por segundo partido consecutivo», declaró el míster de los isleños, quien aseguró también que este encuentro lo afrontan «con mucha ilusión». La misma que la afición, que por fin podrá ver de cerca a sus nuevos jugadores. Aunque será en un aforo muy reducido, debido a las limitaciones de la instalación de Vila, la fiesta y el ambientazo están garantizados. Hay ganas de baloncesto y de ver en directo a este nuevo Class Sant Antoni, que promete grandes hazas en esta nueva temporada.

Mientras, el Grupo Alega Cantabria haría bien en no fiarse. Por la calidad de la plantilla sanantoniense y porque los peninsulares sólo han ganado un partido en lo que llevan de fase regular. Fue en la segunda jornada, derrotando al Monbus Obradoiro a domicilio por 82-87. Los cántabros son terceros por la cola después de cuatro encuentros disputados. La Copa de España también les puede servir para coger ritmo de competición. En sus filas cuentan con jugadores destacados. Entre ellos, dos de los máximos anotadores de la Primera FEB en lo que va de curso. Se trata de Jassel Algenis Pérez (con un total de 52 puntos en los partidos disputados) y Reginald Johnson (que suma 62).