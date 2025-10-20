Alejandro Cardona deja el bronce en Ibiza en el Campeonato de España de la clase Finn

Laurent Hay, vencedor absoluto, y Xavier Penas, campeón de España de la clase Finn en Ibiza, con Alejandro Cardona, del Club Náutico Ibiza, con el bronce en el tercer cajón del podio.

El Campeonato de España de la clase Finn ha concluido con gran éxito en las instalaciones de Marina Ibiza, bajo la organización del Club Náutico Ibiza con motivo de su centenario.

Durante tres jornadas de competición —desde el pasado viernes hasta el domingo— se disputaron un total de siete pruebas puntuables. La jornada dominical resultó la más favorable, con un viento del sur de entre 8 y 12 nudos que permitió al Comité de Regatas, presidido por Jordi García, completar cuatro mangas y brindar un espectacular duelo entre los participantes.

El regatista Laurent Hay, de la Federación Francesa, se proclamó vencedor absoluto del campeonato tras sumar 12 puntos y lograr la victoria en cinco de las siete mangas disputadas.

El segundo puesto fue para Christoph Burger, de la Federación Suiza, con 19 puntos, mientras que el tercer clasificado absoluto y primer español fue Xavier Penas, del Club de Vela Palamós, con 34 puntos, lo que le valió el título de Campeón de España.

Un momento de la regata final. / CNI

El subcampeón de España fue David Terol, del Club Náutico Hospitalet de Vandellós, cuarto en la clasificación general con 35 puntos. El bronce nacional fue para el ibicenco Alejandro Cardona, del Club Náutico Ibiza, que fue de menos a más a lo largo del campeonato y terminó con 42 puntos.

Otros regatistas destacados del Club Náutico Ibiza fueron Jordi Tur, cuarto español con 44 puntos, y Adrián Bedoya, quinto español y primer clasificado en la categoría Senior del Campeonato de España.

Una vez finalizadas las pruebas, se celebró la entrega de trofeos, presidida por Javier Bonet, director de Deportes del Consell Insular de Ibiza; Andrés Lloret, concejal de Urbanismo en representación del Ayuntamiento de Ibiza; Vicente Canals, gerente del club organizador, y Xavier Penas, presidente de la Asociación Española de la clase Finn.

Todos ellos destacaron el esfuerzo del Club Náutico Ibiza por acoger un nuevo campeonato nacional y felicitaron a la entidad por su entrega y pasión por el deporte a lo largo de su centenaria trayectoria.

Como reconocimiento, el presidente de la clase Finn entregó al Club Náutico Ibiza una placa conmemorativa por su centenario y por la excelente organización de un campeonato que contó con una destacada participación internacional: nueve países representados y cuatro comunidades autónomas.

Resultados

Entrega de Trofeos – Campeonato de España Clase Finn

• Sub 30: Manuel González (R.C.N. Valencia)

• Senior: Adrián Bedoya (C.N. Ibiza)

• Master: Christoph Burger (Federación Suiza de Vela)

• Grand Master: Xavier Penas (Club Vela Palamós)

• Grand Grand Master: Joan Grau (C.N. Vilasar de Mar)

• Legend: Charles Heimler (R.C.N. Valencia)

Clasificación General Absoluta

1º Laurent Hay (La Rochelle Nautique)

2º Christoph Burger (Federación Suiza de Vela)

3º Xavier Penas (Club Vela Palamós)

Clasificación – Campeonato de España

1º Xavier Penas (Club Vela Palamós)

2º David Terol (C.N. Hospitalet de Vandellós)

3º Alejandro Cardona (C.N. Ibiza)

Placas RFEV

• Campeón Master: Xavier Penas (Club Vela Palamós)

• Campeón de España: Xavier Penas (Club Vela Palamós)