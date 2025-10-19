El Valencia Mestalla sorprende a una muy gris SD Ibiza

Drama en el estadio Sánchez y Vivancos. Una muy gris SD Ibiza pierde (1-2), y con total merecimiento, ante el Valencia Mestalla, que arrancaba la jornada como colista del grupo 3 de Segunda RFEF. Y para más inri, el filial ché —que hasta su visita al feudo rojillo no había ganado ningún encuentro oficial en el campeonato liguero 2025-2026— lo hizo remontando, con dos goles en cuatro minutos en el segundo tiempo.

El técnico valenciano del equipo local, Raúl Casañ, introdujo tres cambios en el once respecto a la jornada anterior, cuando los ibicencos perdieron (2-1) en su visita al campo del Castellón B. Así, el pivote Jaume Villar, el experimentado central Diego Jiménez y el joven extremo alicantino Lorenzo Busi entraron en el equipo titular.

Por su parte, el preparador asturiano del Valencia Mestalla, Miguel Ángel Angulo, no pudo contar con piezas importantes como David Otorbi (lesionado), Lucas Núñez o Rubén Iranzo, ‘Rubo’. Los dos últimos causaron baja, ya que entraron en la convocatoria del primer equipo para el partido de este lunes entre el Deportivo Alavés y el Valencia CF.

En cuanto al encuentro, la SD Ibiza fue quien tomó el mando en los compases iniciales. Los locales eran los dueños del balón.

En el minuto 7, Rubén Carretero, tras un tiro mordido desde la frontal del área, hizo el 1-0. El balón llegó blando a las manos del cancerbero valencianista, Vicente Abril, quien dudó entre blocarlo o despejarlo. Esa indecisión se tradujo en un grave error del meta ché, que volvía a jugar tras ser convocado con España para el Mundial sub-20. Gracias al fallo de Abril, los de Casañ se adelantaron en el marcador.

El fulgurante inicio de los locales, sumado a la delicada situación de sus contrincantes, hacía prever un partido plácido para los pitiusos. Espóiler: no lo fue.

La SD Ibiza, tras la diana de Carretero, se derrumbó de manera inexplicable. Los visitantes empezaron a inquietar la meta defendida por Edu Frías. El cancerbero catalán realizó varias paradas de mérito en la primera mitad, que sirvieron para que los rojillos se marcharan al descanso con ventaja.

En el segundo tiempo, el Valencia Mestalla le puso una marcha más al partido. Los ibicencos se defendían como podían del asedio rival. En el minuto 50, Frías obró una especie de milagro: sacó a bocajarro un remate sin oposición, en el área pequeña, de Aimar Blázquez. El meta se empleó a fondo e hizo una intervención bajo palos similar a la legendaria parada de Iker Casillas a Perotti.

El Mestalla estaba avisando y, al final, marcó. Marc Jurado hizo el 1-1 en el minuto 68. El extremo remató al fondo de la red un balón muerto tras un despeje de Frías.

El definitivo 1-2 fue prácticamente una calcamonía del anterior tanto. En el minuto 72, Blázquez remachó en el área pequeña un esférico repelido por Frías, que venía de realizar otra gran intervención.

El 1-2 fue un jarro de agua helada para los pupilos de Casañ. Con la desventaja en el marcador, los rojillos se bloquearon aún más.

A pesar de la mala imagen, los locales no bajaron los brazos. En el minuto 94, la SD Ibiza se quedó con la miel en los labios: el defensor valencianista Marcos Navarro sacó con la cabeza —y con la ayuda del travesaño— un remate de Cristian Cruz.