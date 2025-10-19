La SD Ibiza buscará volver a la senda de la victoria en su retorno al Estadio Sánchez y Vivancos

La SD Ibiza recibe hoy, a las 12 horas, al Valencia Mestalla en su duelo correspondiente a la jornada 7 del grupo III de Segunda RFEF.

Los rojillos, con la necesidad de sumar los tres puntos, volverán a disfrutar por segunda vez esta temporada del calor de su afición en el estadio Sánchez y Vivancos, una vez cambiado el césped y apto para que vuelva a rodar el balón.

El conjunto dirigido por Raúl Casañ afronta el choque en puestos de descenso. Los rojillos, que tan solo han conseguido cinco puntos en seis jornadas, no logran un triunfo desde el pasado 7 de septiembre —hasta la fecha, el único en lo que va de campeonato liguero 2025-2026—, cuando ganaron por la mínima (1-0) al Terrassa en la jornada inaugural, gracias a la diana del ariete Manel Martínez.

Los ibicencos buscarán volver a la senda de la victoria en casa. Lo harán después de haber disputado tres encuentros consecutivos como visitantes, una circunstancia muy poco habitual. Más allá de la dificultad añadida que supone jugar tantos partidos seguidos fuera de la isla, lo cierto es que en su último duelo en Ibiza los rojillos no ofrecieron su mejor versión. El técnico valenciano, tras el empate in extremis ante la UE Porreres —uno de los equipos llamados a sufrir para conservar la categoría—, se mostró molesto con el partido de sus pupilos: “Era un partido que debíamos ganar y no lo hemos conseguido”, manifestó Casañ en el pospartido, visiblemente descontento.

En cuanto al Valencia Mestalla, este llega como colista. A pesar de ser un equipo dotado de mucho talento, con varios jugadores que incluso han debutado oficialmente con el primer equipo —como Rubén Iranzo, ‘Rubo’, Mario Domínguez o David Otorbi —, los valencianistas no han ganado ningún encuentro.

El filial ché, por donde tradicionalmente han pasado un sinfín de grandes futbolistas, busca resarcirse de su pésimo arranque liguero en tierras ibicencas. Y es que los de Miguel Ángel Angulo acumulan un balance de cero victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Los valencianistas no han sacado nada positivo en sus últimas dos visitas al feudo de la SD Ibiza. En 2024, recibieron una goleada (3-0) y en 2022, perdieron por la mínima (1-0).