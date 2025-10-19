Pedro Mayol vuela en la Pujada a sa Cala

La 40 edición de la Pujada a sa Cala se tiñó de un color mallorquín con la victoria de Pedro Mayol en la clasificación general y la de José Campaner en la carrera cronometrada. El triunfo en la prueba ibicenca sirvió a Mayol para cerrar una temporada de ensueño con la primera posición en el Campeonato Balear de Montaña 2025.

El mallorquín fue el más rápido gracias a su tiempo de dos minutos y doce segundos, marca que fue casi cuatro segundos y medio más rápida que la del segundo clasificado, Jeroni Perelló. Xavier Lujua cerró los puestos de podio con un registro de dos minutos y 17 segundos.

Por lo que respecta al tramo cronometrado, Campaner dio un golpe de autoridad y firmó un tiempo de dos minutos y 28 segundos que fue inalcanzable para sus contrincantes. Juan Manuel Ordinas se quedó con la segunda plaza con una marca un poco más de seis segundos y medio más lenta y Miguel Ángel Marí finalizó en el tercer puesto con su registro de dos minutos y 37 segundos.