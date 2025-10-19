Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro Mayol vuela en la Pujada a sa Cala

El piloto mallorquín se impone en la clasificación general de la 40 edición de la emblemática cita automovilística

José Campaner se lleva la prueba cronometrada

Pedro Mayol negocia una de las curvas del trazado

Pedro Mayol negocia una de las curvas del trazado / Toni Escobar

Miguel González

Sant Vicent

La 40 edición de la Pujada a sa Cala se tiñó de un color mallorquín con la victoria de Pedro Mayol en la clasificación general y la de José Campaner en la carrera cronometrada. El triunfo en la prueba ibicenca sirvió a Mayol para cerrar una temporada de ensueño con la primera posición en el Campeonato Balear de Montaña 2025.

El mallorquín fue el más rápido gracias a su tiempo de dos minutos y doce segundos, marca que fue casi cuatro segundos y medio más rápida que la del segundo clasificado, Jeroni Perelló. Xavier Lujua cerró los puestos de podio con un registro de dos minutos y 17 segundos.

Por lo que respecta al tramo cronometrado, Campaner dio un golpe de autoridad y firmó un tiempo de dos minutos y 28 segundos que fue inalcanzable para sus contrincantes. Juan Manuel Ordinas se quedó con la segunda plaza con una marca un poco más de seis segundos y medio más lenta y Miguel Ángel Marí finalizó en el tercer puesto con su registro de dos minutos y 37 segundos.

