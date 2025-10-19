Masip y Dobao son los dueños de la Milla Urbana ‘Isla de Ibiza’

Los atletas Carla Masip y Francisco Luís Martín Dobao son los nuevos dueños del puerto de Sant Antoni gracias a su victoria en la prueba de élite femenina y masculina de la Milla Urbana ‘Isla de Ibiza’. Esta prueba de 1609 metros propuso a los participantes dar tres vueltas a un circuito por el Passeig del Mar.

La prueba de mujeres comenzó con todas las participantes agrupadas hasta que Masip, Marta Lupón y Raquel Echeverría aceleraron el ritmo en el último tercio de la carrera. De modo que la campeona tuvo que imponerse a sus compañeras de escapada al sprint.

La vencedora explicó que fue una carrera «de menos a más» y que no se esperaba ganar por «el cansancio y las molestias» que arrastraba. Masip y Lupón detuvieron el cronómetro a los cinco minutos y 27 segundos del inicio y Echeverría terminó la prueba dos segundos más tarde.

La carrera masculina se estiró desde la salida y el grupo de cabeza perdió efectivos a medida que avanzaba la carrera. Finalmente, Dobao e Iván Manceñido se quedaron solos al frente y el primero de ellos se impuso por un margen muy estrecho.

El campeón apuntó que no se encontró en su mejor forma: «Era un día raro». Sin embargo destacó su «cambio de ritmo de [la especialidad de] 800 metros» para llevarse el triunfo. Dobao y Manceñido marcaron un registro de cuatro minutos y 25 segundos y Eduardo Esteban se reservó el tercer cajón del podio con una marca sólo dos segundos más lenta.

Por su parte, el participante local Adrián Guirado se llevó la prueba popular, que transcurrió por un recorrido de cinco kilómetros en el puerto de Sant Antoni. El vencedor lideró la competición junto a Guillem Segura desde el inicio, aunque el corredor que se finalmente se hizo con la segunda plaza perdió comba con Guirado pasado el ecuador de la prueba.

El campeón se tomó esta prueba como «un entrenamiento» de cara al Campeonato de España de diez kilómetros, que se celebrará en Ibiza en febrero. Guirado estableció una marca de 16 minutos y seis segundos, Segura terminó con una 22 segundos más lenta y Dani Sáez alcanzó la tercera posición después de llegar a la línea de meta 47 segundos más tarde que Guirado.

Una participación a la baja

Adrián Guirado lamentó la baja participación y presencia de público en la Milla Urbana ‘Isla de Ibiza’ después de cruzar la línea de meta: «Si no ponemos de nuestra parte, esta prueba se va a ir». Por eso, llamó a los atletas a «animarse más» porque la carrera popular sólo contó con 32 corredores. «El año pasado éramos 50 personas», recordó.

Pep Ribas, el presidente del club JASA, que organiza la carrera, reconoció que la participación de este año fue «algo menor» de lo esperado, ya que no alcanzó los 200 atletas. Sin embargo, cree que la prueba de Sant Antoni camina amb el Càncer de hoy ha podido afectar a la afluencia de corredores porque debieron elegir entre una de las dos citas.