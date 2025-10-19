Kai Johnson catapulta al Class Sant Antoni a una nueva victoria

El Class Bàsquet Sant Antoni recuperó su versión más fiable y este sábado ganó con mucha autoridad al conjunto de la Spanish Basketball Academy a domicilio (78-93). El bloque entrenado por Josep Maria Berrocal jugó como un equipo cohesionado (anotaron todos sus jugadores y trabajaron cada uno de ellos), pero contó con un indiscutible líder: ‘Magic’ Kai Johnson. El estadounidense, que vive su primera experiencia en el baloncesto europeo, anotó la friolera de 30 puntos (5/7 en triples) y acabó también con una valoración de 30. Registro para optar a ser el MVP de la tercera jornada de la Segunda FEB, a la que ha llegado un jugador descomunal, que está llamado a dar muchas alegrías a los pitiusos.

Estuvo frío el Class Sant Antoni en los primeros segundos del encuentro, en el que los locales se pusieron con un 5-0 de salida. Sin embargo, los de Berrocal contestaron pronto y le devolvieron la moneda al adversario para acabar empatando el choque (5-5). Poco después, los baleares se pusieron por delante en el marcador con una canasta de Rodri Gómez (7-9), que abría el camino para el despegue visitante. El gallego fue otro de los destacados, con ese trabajo que muchas veces no se ve pero que es indispensable.

No tardó en comenzar el show de Kai Johnson. El norteamericano, desacertado en sus primeros tiros, se desquitó con tres triples consecutivos en apenas un minuto, que catapultaron a los suyos en el marcador hasta el 9-18. Andrés Miso, entrenador de los madrileños, tuvo que pedir tiempo muerto para frenar el tsunami visitante. Parecía ver lo que se le venía encima.

En la reanudación, fue Zizic el que abrió un poco más la brecha con dos tiros libres (9-20). Además, en el tramo final del cuarto aparecieron el físico y también los puntos de Santi Paz, para fortuna de un Sant Antoni que acabó el periodo 14-27.

En el segundo acto, el Class siguió muy fuerte. Paz hizo mucho daño con sus triples y Stoilov en el juego interior. Un mate del internacional búlgaro puso el 21-37. La fiesta ibicenca era total. A ella se unió Solarin, que con un triple estableció el 25-42. De nuevo, tiempo muerto del técnico local. La Spanish Basketball Academy regresó a la pista con otro aire. Despertó Puidet con su primer triple, mientras que Traore sumó desde los libres y también anotó de tres Rafa García. Entre una cosa y otra, los madrileños llegaron al descanso metidos en la pelea (34-45).

Los locales siguieron creciendo. Simeunovic (que acabaría el duelo con 22 puntos) se echó a los suyos a las espaldas y se pusieron a cuatro puntos (51-55). Pero Kai Johnson demostró una veteranía impropia de su juventud y sostuvo al los sanantonienses, agrandando su lección magistral. El de Washington hizo lo que quiso. Sacó faltas personales, anotó desde los libres, firmó un 2+1 y dinamitó el choque con un triple. Con él sellaba la espectacular reacción de los ibicencos, con un parcial de 4-19 para cerrar el penúltimo acto con un 55-74 en el marcador.

En el último cuarto, el Class supo manejar muy bien su renta. Aprendida la lección de Huesca, los isleños no dejaron escapar un triunfo que se habían trabajado durante muchos minutos. Nunca hubo la sensación de poner en peligro la que fue la segunda victoria del equipo de Berrocal, que ya piensa en la eliminatoria de la Copa de España. Los ‘portmanyins’ recibirán este próximo martes al Grupo Alega Cantabria (20.30 horas en el Pabellón de Es Viver) a un adversario de Primera FEB. En juego estará el pase a los octavos de final del torneo copero. No es el gran objetivo del club, pero a nadie le amarga un dulce.

A la espera de volver a reunirse en el Pabellón de Sa Pedrera, la afición ibicenca acudió al Venezia Restaurante, donde algo más de 70 personas animaron a su escuadra, que persigue el deseado ascenso a Primera FEB. n