El Trasmapi HC Eivissa sigue con el pleno de victorias como visitante

Hace siete días, el Trasmapi HC Eivissa sufrió un duro varapalo al perder por la mínima (27-28) contra el BM Benidorm Servigroup en el pabellón insular de Sa Blanca Dona. No obstante, el equipo dirigido por Eugenio Tilves, en otra demostración de enorme personalidad, ha vuelto a levantar cabeza. Lo ha hecho tras doblegar al Attica 21 Hoteles OAR Coruña por 25-27, en un nuevo partido muy serio de los ibicencos.

El Trasmapi logró una balsámica victoria en tierras gallegas con mucho oficio y personalidad. El club naranja, a excepción de algún tramo al comienzo del choque, fue por delante en el electrónico durante prácticamente todo el encuentro.Eso sí, en ningún momento hubo una gran diferencia en el marcador entre las dos escuadras.

En cuanto al partido, los visitantes, aunque fueron superiores, tuvieron serias dificultades para llevarse de vuelta a la isla los dos ansiados puntos.

El buen hacer colectivo fue clave para una nueva victoria del Trasmapi. A pesar de ello, hubo algunos jugadores que brillaron por encima del resto. Este fue el caso, por ejemplo, de Biel Valera Rovira. El joven central barcelonés, uno de los mejores del equipo en este arranque de curso, perforó hasta en 11 ocasiones la portería del OAR.

Tras el partido, Tilves se mostró "contentísimo por el gran esfuerzo y la actitud de los jugadores en una semana complicada, con bajas de última hora y jugadores tocados y lesionados".

El preparador gallego, al margen de elogiar el trabajo colectivo, resaltó "el partido de diez de Jorge Broto".

Tilves lanzó un dardo a los árbitros del encuentro. «Hubo expulsiones y decisiones raras que nos desquiciaron un poco, pero supimos sufrir, no repetir en la segunda parte los fallos de la primera y, al final, ganar a un auténtico equipazo con un presupuesto brutal que está haciendo un proyecto para subir a Asobal»

El Trasmapi duerme como tercer clasificado de la categoría

Con esta victoria, el club ibicenco duerme como tercer clasificado de División de Honor Plata. Eso sí, en función de los resultados que se den este domingo en los dos partidos que cierran la jornada 6 de la segunda máxima categoría del balonmano nacional, el Trasmapi podría caer, como mucho, hasta la cuarta posición.

El próximo sábado, 25 de octubre, a las 20.30 horas, el Trasmapi recibirá en casa al Cajasol Sevilla BM Broin en el encuentro correspondiente a la séptima jornada del campeonato doméstico. Precisamente, el cuadro andaluz es, por el momento, el equipo que se sitúa por encima de los ibicencos en la tabla clasificatoria.

