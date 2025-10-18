Masip y Dobao son los nuevos dueños de la Milla Urbana 'Isla de Ibiza'

Los atletas Carla Masip y Francisco Luís Martín Dobao son los nuevos dueños del puerto de Sant Antoni gracias a su victoria en la prueba de élite femenina y masculina de la Milla Urbana 'Isla de Ibiza'. Esta prueba de 1609 metros propuso a los participantes dar tres vueltas a un circuito por el Passeig del Mar.

La prueba de mujeres comenzó con todas las participantes agrupadas hasta que Masip, Lupón y Echeverria aceleraron el ritmo en el último tercio de la carrera. De modo que la campeona tuvo que imponerse a sus compañeras de escapada al sprint.

La carrera masculina se estiró desde la salida y el grupo de cabeza perdió efectivos a medida que avanzaba la carrera. Finalmente, Dobao y Manceñido se quedaron solos al frente y el primero de ellos se impuso por un margen muy estrecho.

Por su parte, el local Adrián Guirado se llevó la prueba popular, que transcurrió por un recorrido de cinco kilómetros en el puerto de Sant Antoni. El vencedor lideró la competición junto a Guillem Segura desde el inicio, aunque el corredor que se finalmente se hizo con la segunda plaza perdió comba con Guirado pasado el ecuador de la prueba.