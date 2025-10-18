Laurent Hay consolida su liderato en la segunda jornada del Campeonato de España de la clase Finn en Ibiza

El regatista francés Laurent Hay, del Club Náutico La Rochelle, reafirmó su dominio en el Campeonato de España de la clase Finn, que se celebra hasta el domingo en aguas de Ibiza, tras imponerse nuevamente en la única prueba disputada este sábado.

El campeonato, que tiene lugar en las instalaciones de Marina Ibiza bajo la organización del Club Náutico Ibiza, forma parte de los actos conmemorativos del centenario de la entidad náutica ibicenca.

Durante la jornada de hoy, el viento de componente sureste sopló con una intensidad variable entre 5 y 8 nudos, permitiendo únicamente la celebración de una manga. La disminución del viento impidió completar más pruebas, por lo que el cómputo total asciende a tres regatas disputadas, sumando las dos realizadas en la jornada inaugural.

Con un nuevo primer puesto, Laurent Hay consolida su posición al frente de la clasificación general provisional, acumulando 3 puntos y perfilándose como claro favorito al título a falta de la jornada final. En segunda posición se sitúa Christoph Burger, de la Federación Suiza, con 10 puntos, mientras que el primer español clasificado es Xavier Penas, del Club Vela Palamós, con 19 puntos.

Entre los regatistas locales, destaca Adrián Bedoya, del Club Náutico Ibiza, que asciende al quinto puesto de la general y tercer español con 22 puntos, seguido de su compañero Jordi Tur, que ocupa la sexta posición con 23 puntos, manteniendo vivas sus opciones de subir al podio nacional.

La jornada final está programada para el domingo, con la previsión de disputar tres mangas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El Comité de Regatas ha fijado la señal de atención para las 11:00 horas, según el programa oficial de competición.