El Gasifred Atlético estrena el casillero de victorias frente al Levante

El Gasifred Atlético suma su primer triunfo de la temporada con un contundente marcador de 1-4 frente al Levante UD FS. El conjunto ibicenco no acusó el no haber disputado su partido de la semana pasada debido a la dana 'Alice' y mostró un juego sólido para imponerse en casa de un rival que ocupaba una mejor posición en la tabla.

El grupo de José Fernández saltó al terreno de juego del Pabellón Municipal de Paterna sin nada que perder y se adelantó en el luminoso por medio de Vargas en el minuto 14. Molines anotó el tanto del empate a mediados del segundo acto, pero los pitiusos firmaron una gran recta final con los goles de Usama, Vargas y López.

El Gasifred Atlético olvida de esta manera el sabor agridulce que le dejó su último encuentro liguero frente al Inagroup El Ejido FS, cuando el conjunto insular concedió el empate después de una jugada polémica sobre el pitido final.