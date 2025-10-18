Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gasifred Atlético estrena el casillero de victorias frente al Levante

Los hombres de José Fernández vencen por un abultado 1-4 en el Pabellón Municipal de Paterna

Los jugadores celebran el triunfo en el vestuario

Los jugadores celebran el triunfo en el vestuario / Gasifred Atlético

Miguel González

Ibiza

El Gasifred Atlético suma su primer triunfo de la temporada con un contundente marcador de 1-4 frente al Levante UD FS. El conjunto ibicenco no acusó el no haber disputado su partido de la semana pasada debido a la dana 'Alice' y mostró un juego sólido para imponerse en casa de un rival que ocupaba una mejor posición en la tabla.

El grupo de José Fernández saltó al terreno de juego del Pabellón Municipal de Paterna sin nada que perder y se adelantó en el luminoso por medio de Vargas en el minuto 14. Molines anotó el tanto del empate a mediados del segundo acto, pero los pitiusos firmaron una gran recta final con los goles de Usama, Vargas y López.

Noticias relacionadas y más

El Gasifred Atlético olvida de esta manera el sabor agridulce que le dejó su último encuentro liguero frente al Inagroup El Ejido FS, cuando el conjunto insular concedió el empate después de una jugada polémica sobre el pitido final.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents