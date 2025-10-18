El Gasifred Atlético estrena el casillero de victorias frente al Levante
Los hombres de José Fernández vencen por un abultado 1-4 en el Pabellón Municipal de Paterna
El Gasifred Atlético suma su primer triunfo de la temporada con un contundente marcador de 1-4 frente al Levante UD FS. El conjunto ibicenco no acusó el no haber disputado su partido de la semana pasada debido a la dana 'Alice' y mostró un juego sólido para imponerse en casa de un rival que ocupaba una mejor posición en la tabla.
El grupo de José Fernández saltó al terreno de juego del Pabellón Municipal de Paterna sin nada que perder y se adelantó en el luminoso por medio de Vargas en el minuto 14. Molines anotó el tanto del empate a mediados del segundo acto, pero los pitiusos firmaron una gran recta final con los goles de Usama, Vargas y López.
El Gasifred Atlético olvida de esta manera el sabor agridulce que le dejó su último encuentro liguero frente al Inagroup El Ejido FS, cuando el conjunto insular concedió el empate después de una jugada polémica sobre el pitido final.
- El pabellón de Can Guerxo, inundado e impracticable
- La 15K de Formentera es finalmente suspendida: '¿Por qué han esperado tanto para cancelarla?
- El próximo rival de la UD Ibiza esquiva la quiebra
- El segundo peor arranque de la historia de la UD Ibiza
- Primeros pasos para impulsar el proyecto global ‘Ibiza Triatlón’
- Un Castellón letal en ataque mete en problemas a la SD Ibiza
- Cuenta atrás para la 40ª edición de la Pujada a sa Cala de Ibiza
- Los ibicencos regresan a casa con un impresionante medallero en la Liga de Estrellas de kick-boxing