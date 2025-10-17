El Trasmapi HC Eivissa busca reaccionar en su visita al Coruña

El Trasmapi Gobycar & Citubo HC Ibiza afronta desde ayer un nuevo y exigente desplazamiento en la División de Honor Plata del balonmano masculino nacional. La sexta jornada lleva al conjunto ibicenco hasta tierras gallegas, donde se medirá al Attica 21 Hotels OAR Coruña en el Pabellón San Francisco Javier este sábado a las 20 horas. Tras la ajustadísima derrota por la mínima sufrida la pasada jornada en casa ante el BM Benidorm (27-28), los de Eugenio Tilves llegan con hambre de revancha y con la firme intención de recuperar sensaciones lejos de casa.

El OAR Coruña, por su parte, afronta el duelo reforzado anímicamente después de sumar también una victoria por la mínima, lo que promete un choque vibrante entre dos equipos acostumbrados a pelear cada balón y a no rendirse hasta el pitido final.

En la previa del encuentro, el técnico Eugenio Tilves analizó a su rival: «A priori puede parecer la sorpresa del inicio de temporada, pero el OAR es un equipo hecho para competir y seguir creciendo. Por fin lograron ascender y están apostando fuerte, con jugadores que conocen bien la categoría. Cuentan con una plantilla larga, mucho gol, lanzadores de nivel e incluso jugadores internacionales. En su casa son muy duros y lo están demostrando remontando partidos».

Pese a las dificultades, Tilves se muestra optimista: «Nosotros vamos recuperando gente y hemos podido completar entrenamientos tras las lluvias. Echaremos de menos a nuestra afición, pero no tenemos nada que perder. Vamos con ilusión e intentaremos traer los puntos a casa».