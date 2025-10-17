Sant Joan recuerda la prohibición de acampar durante la Pujada a Sa Cala y refuerza los controles de seguridad
Con motivo de la celebración de la tradicional prueba automovilística Pujada a Sa Cala, el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja quiere recordar a residentes y visitantes que está totalmente prohibido acampar en cualquier punto del municipio durante todo el año, y especialmente durante los días del evento.
Las autoridades municipales, en coordinación con la Policía Local y la Guardia Civil, establecerán un dispositivo especial de seguridad que incluirá: Controles de tráfico y velocidad, vigilancia activa en diferentes puntos del municipio, aplicación estricta de las ordenanzas municipales y la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación.
Estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad vial, preservar el medio ambiente y asegurar una convivencia respetuosa entre todos los asistentes, tanto residentes como aficionados al mundo del motor.
Las sanciones por incumplimiento de la normativa pueden oscilar entre 750 y 3.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.
“La Pujada a Sa Cala es una cita destacada dentro del calendario deportivo y queremos que todos la disfruten con responsabilidad, con el respeto a las normas y al entorno natural privilegiado que tenemos”, ha destacado el equipo de gobierno del Ayuntamiento Sant Joan de Labritja.
El Ayuntamiento agradece la colaboración ciudadana y hace un llamamiento al civismo para garantizar una edición segura y ordenada de este evento deportivo tan arraigado en el municipio.
