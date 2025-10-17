El Levante mide la larga vuelta a la competición del Gasifred

El Gasifred Atlético afronta este sábado (18,30 horas) una cita de gran importancia en su visita a la pista del Levante UD, donde buscará su primer triunfo en la Liga de Segunda División de fútbol sala. El conjunto ibicenco, dirigido por José Fernández Cortina, llega con ganas de romper su racha sin victorias tras acumular una derrota y un empate, ambos a domicilio, en un inicio de curso marcado por las interrupciones.

El último encuentro de los celestes, previsto ante el Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, tuvo que ser aplazado por las fuertes lluvias que azotaron la isla de Ibiza el pasado fin de semana. Antes de ese parón forzoso, el Gasifred había firmado un vibrante empate a seis goles en la pista del Inagroup El Ejido FS, en un duelo que dejó buenas sensaciones ofensivas pero también margen de mejora en defensa.

Con dos semanas sin competición, el equipo ibicenco ha aprovechado este tiempo para recuperar efectivos y ajustar detalles de cara a un compromiso que se antoja clave para ganar confianza y no descolgarse en la clasificación.

El Levante UD, por su parte, llega al choque con un balance de una victoria y dos derrotas. En la última jornada cayó de forma contundente (5-0) frente al Entrerríos Automatización, por lo que también buscará redimirse ante su afición. Con ambos equipos necesitados de puntos, se espera un duelo intenso y equilibrado en el que el cuadro pitiuso tratará de dar un golpe de efecto para iniciar la escalada en la tabla.

El San Pablo recibe al Meigas

Mientras tanto, en la Segunda División femenina el San Pablo Ibiza recibe al FC Meigas en el pabellón de Es Viver (16,45 horas). Las ibicencas vienen de golear al colista y hoy tratarán de prolongar su buen momento ante un rival con tres puntos menos tras firmar un triunfo, un empate y dos derrotas.