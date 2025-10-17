Lauren Hay, primer líder en el Campeonato de España de la clase Finn en Ibiza

Este viernes ha comenzado en las instalaciones de Marina Ibiza la jornada inaugural del Campeonato de España de la clase Finn, organizado por el Club Náutico Ibiza.

Tras un ligero retraso debido a la falta de intensidad del viento, la primera prueba puntuable se inició a las 13:30 horas, pudiéndose completar finalmente las dos mangas previstas para el día.

El gran favorito, Laurent Hay, de la Federación Francesa de Vela, se sitúa al frente de la clasificación provisional con 2 puntos, tras imponerse en ambas pruebas. En segunda posición figura el regatista inglés Lawrence Crispin, con un 2º y un 5º puesto que le otorgan 7 puntos. Tercero es el suizo Christoph Burger, que empata a puntos con Crispin tras finalizar 3º y 4º.

El primer español clasificado es el ibicenco Jordi Tur, del Club Náutico Ibiza, quien ocupa la quinta posición con 11 puntos, gracias a un 9º y un 2º puesto. Otro regatista local destacado es Adrián Bedoya, que se sitúa séptimo en la general y tercer español.

Las condiciones de viento y mar resultaron finalmente propicias para la navegación, con viento de Sudeste de entre 6 y 9 nudos. Esto permitió al comité de regatas completar las pruebas programadas. Tras un ligero chubasco que afectó al área de Platja d’en Bossa, el comité de regatas, presidido por Jordi García, decidió enviar a las embarcaciones de nuevo a puerto.

La competición se reanudará este sábado, con el inicio previsto a las 12:00 horas. A falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato, dos regatistas ibicencos se mantienen entre los puestos de cabeza, augurando dos días finales muy disputados.