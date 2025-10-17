Fran Castillo, el ‘fichaje’ más esperado llega al rescate de la UD Ibiza

La espera ha terminado. Después de su llegada a la UD Ibiza este verano y tras una larga y frustrante lesión, Fran Castillo ya está listo dos meses después para vestir por primera vez la camiseta celeste en partido oficial. El centrocampista malagueño, uno de los fichajes más ilusionantes del verano, ha recibido el alta competitiva y se encuentra disponible para el trascendental encuentro de este domingo frente al Real Murcia, en la Nueva Condomina (18,15 horas), un duelo entre dos equipos llamados a pelear por el ascenso pero que atraviesan un inicio liguero muy por debajo de las expectativas.

Fran Castillo ya está preparado para ayudar a sus compañeros y con muchas ganas de debutar este domingo en Murcia, un campo en el que le hace especial ilusión estrenarse con la elástica celeste tras firmar una excelente pretemporada. El mediapunta andaluz llega a la cita muy motivado y convencido de que tienen plantilla para sacar adelante tanto el encuentro como la situación adversa en la que se encuentran.

Castillo, de 28 años, llegó este verano a la isla procedente del Juventud de Torremolinos, donde firmó una temporada de ensueño: 17 goles y siete asistencias en 33 partidos, siendo elegido Balón de Oro de la categoría. Su fichaje generó una gran expectación entre la afición ibicenca y en el propio vestuario, donde Paco Jémez le consideraba una pieza fundamental para liderar el juego ofensivo del equipo. Durante la pretemporada, el malagueño fue una de las sensaciones, destacando por su visión de juego, su llegada desde segunda línea y su capacidad para enlazar líneas y filtrar pases en el último tercio del campo.

Sin embargo, justo antes del inicio liguero, el destino se torció. Unas molestias musculares que parecían leves se convirtieron en una lesión más seria, con varias recaídas que aplazaron su estreno durante casi dos meses. Su intención era regresar la semana pasada ante su exequipo, el Juventud de Torremolinos, pero una nueva complicación frustró ese deseo. La derrota por 3-0 en El Pozuelo, además, agravó la crisis de resultados de la UD Ibiza, que acumula cinco jornadas sin ganar y se ha descolgado de los puestos de privilegio.

Ahora, con el regreso de Fran Castillo, el equipo de Jémez recupera al futbolista que más necesitaba. Su talento, pausa y verticalidad pueden ser claves para revitalizar un centro del campo huérfano de creatividad y devolver la confianza a un grupo que ha perdido frescura y pegada en ataque. La UD Ibiza apenas ha visto portería en las cinco últimas jornadas (solo dos goles) y sufre para materializar sus ocasiones, una carencia que el mediapunta andaluz está llamado a corregir.

El propio jugador reconoce que este parón forzado ha sido duro en lo emocional., pero ha trabajado mucho para volver bien, con confianza, y solo pienso en ayudar al equipo y disfrutar del fútbol, su gran pasión.

La cita del domingo, además, no será una más. Enfrente estará un Real Murcia igualmente en crisis, que también busca un punto de inflexión para reconducir su temporada. Dos aspirantes al ascenso en caída libre medirán sus fuerzas en un choque de máxima tensión, en el que la UD Ibiza confía en que el regreso de su fichaje estrella sirva como revulsivo.

Castillo podría partir desde el banquillo, aunque su participación parece segura. Su debut oficial con la camiseta celeste llega en un momento límite, cuando el equipo necesita reencontrarse con sí mismo y recuperar la fe en su proyecto.