El Class Sant Antoni persigue en Madrid su segunda victoria

El Class Bàsquet Sant Antoni quiere volver a la senda de la victoria este sábado, en el que visita la pista del Spanish Basketball Academy desde las 18.05 horas (televisado también por Laliga+). Después de caer en la segunda jornada frente al Lobe La Magia Huesca, el bloque de Josep Maria Berrocal no quiere más contratiempos y viaja a Madrid en busca del que sería su tercer triunfo del curso. Enfrente tendrá a un rival recién ascendido a la categoría y que, como los isleños, acumula un partido ganado y otro perdido.

El duelo medirá la capacidad de reacción de los sanantonienses, que parten como uno de los grandes favoritos a pelear por el ascenso a Primera FEB. En un inicio de campeonato complicado, con muchos partidos fuera de casa debido a las obras de mejora que se están llevando a cabo en el Pabellón de Sa Pedrera, el Sant Antoni debe hacerse fuerte. Este fin de semana, con la lección aprendida de lo sucedido en Aragón, se verá las caras frente a «equipo nuevo en la Liga, que lo está haciendo bien y tiene buenos jugadores», explicó Berrocal.

«Siempre es bueno ver cómo reaccionamos ante las adversidades. Hemos aprendido que debemos mejorar. Tenemos que darle valor a los 40 minutos del partido. El que no es capaz de estar bien en este tiempo sufre siempre. Hay que corregir eso para competir frente a un buen equipo», manifestó el preparador de los isleños, a los que todavía les quedan varios duelos ligueros a domicilio antes de volver a Sa Pedrera.

Parece que Berrocal podrá contar con toda su plantilla para afrontar esta nueva jornada de fase regular. En Huesca no pudo estar uno de sus jugadores franquicia, el estadounidense Greg Gantt, que viajó a su país para obtener el galardón como nuevo integrante del Hall of Fame de la Florida Atlantic University Athletics.

En las filas del Spanish Basketball Academy se encuentra Edu Arqués, que la temporada pasada vistió la camiseta del Class Sant Antoni. El catalán es sólo uno de los jugadores de calidad de una plantilla que entrena Andrés Miso. Este equipo forma parte de un club de formación.

Los de Madrid ganaron en la primera jornada al Lobe Huesca La Magia (78-66) y perdieron en la segunda frente al Getafe (76-73). Son ahora mismo quintos en la clasificación, dos puestos por encima de un Sant Antoni que lleva un recorrido casi calcado y que es séptimo sólo por peor ‘basket-average’. Los baleares quieren una victoria para llegar con la moral alta al duelo de Copa de España, que les enfrentará el martes, 21 de octubre, al Grupo Alega Cantabria (de Primera FEB), desde las 20.30 horas en el Pabellón de Es Viver.