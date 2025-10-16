Tributo a los más valiososen la III Gala del Fútbol Pitiuso

La pasión por el fútbol tomó fuerza este miércoles en Ibiza con la celebración de la tercera edición de la Gala del Fútbol Pitiuso, organizada por la Federación de Fútbol de les Illes Balears (FFIB). El evento, que tuvo lugar en el Hotel THB Los Molinos, reunió a jugadores, entrenadores, directivos, autoridades y representantes de todos los estamentos del balompié local en una velada destinada a reconocer los éxitos deportivos de la temporada 2024-25, así como la dedicación y trayectoria de quienes han dejado una huella imborrable en el fútbol de Ibiza y Formentera.

La cita, que comenzó a las 20 horas, contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito institucional y deportivo. Entre ellas, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero Costa; el director general de Deportes del Govern balear, Joan Antoni Ramonell; el conseller del Consell de Ibiza, Salvador Losa; y el delegado de la FFIB en Ibiza y Formentera, Paco Parra. También acudieron presidentes y directivos de clubes, concejales de varios ayuntamientos, representantes de los medios de comunicación y una amplia representación de la familia del fútbol pitiuso.

La ceremonia dio inicio con la presentación a cargo de Jaume Colombás, quien condujo un acto que alternó momentos de recuerdo, reconocimiento y celebración. La gala comenzó con un obituario en memoria de las personas vinculadas al fútbol pitiuso fallecidas durante el último año, seguido de la proyección de un vídeo resumen de la temporada, que repasó los mejores momentos de los equipos locales en las diferentes competiciones.

A continuación, se sucedieron las intervenciones institucionales, en las que el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, destacó «el compromiso, la ilusión y el espíritu de compañerismo que mantienen vivo el fútbol en nuestras islas», agradeciendo especialmente el trabajo de los clubes, entrenadores y voluntarios. Por su parte, Salvador Losa resaltó la importancia del deporte como herramienta de cohesión social, mientras que Joan Antoni Ramonell subrayó el esfuerzo de la federación por impulsar el fútbol base y la formación. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, cerró las intervenciones institucionales, destacando «el valor educativo y social del deporte», antes de recibir un reconocimiento especial de manos del presidente de la FFIB.

Reconocimientos y homenajes

La entrega de galardones comenzó con los reconocimientos a las entidades, en forma de vídrios conmemorativos, entregados por el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, a las principales instituciones colaboradoras con el fútbol pitiuso: el Ayuntamiento de Ibiza, el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza.

A continuación se entregaron los reconocimientos deportivos a los equipos más destacados de la temporada. La SD Portmany fue distinguida por su título de campeón de la liga juvenil, mientras que el Inter Ibiza CD recibió una doble distinción por proclamarse campeón de la liga regional y de la Copa FFIB.

El director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell, entregó los premios individuales a dos jóvenes talentos: Asier Pantoja Calle, de la Peña Deportiva, máximo goleador juvenil de la temporada, y Eduardo Azcona, del Puig d’en Valls FS, quien se colgó la medalla de bronce en el Campeonato Europeo de fútbol sala, un hito para el deporte pitiuso.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la entrega de los Escudos de Plata, distinciones destinadas a reconocer la dedicación y trayectoria de personas que han contribuido al crecimiento del fútbol local: Mariano Riera Riera, por su labor al frente de la SD Ibiza; José Riera Costa, por su trayectoria vinculada a la PE Sant Jordi; Antonio Palau Planells, por su carrera deportiva en Ibiza; y Felisa Villodre Jiménez, por su destacada implicación en el Atlético Jesús.

La gala culminó con la entrega de los Escudos de Oro, la máxima distinción otorgada por la FFIB, que este año recayeron en tres figuras emblemáticas del deporte pitiuso: José Juan Torres, por su trayectoria deportiva en Formentera; Leonardo Sánchez González, en reconocimiento a su extensa carrera como árbitro; y León Martínez Martí, por toda una vida dedicada al fútbol.

También fue anunciado que el 5 noviembre, a las 19 horas en el estadio Can Misses, se celebrará un partido solidario entre la UD Ibiza y la selección de regiones de la UEFA de Jovan Stankovic. Lo recaudado irá a Cruz Roja para que lo reparta a los afectados por la Dana.