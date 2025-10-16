Récord de participación en el Ibiza Trail Maratón Festival 2025

El Club Deportivo Es Puig Ibiza ha dado este jueves el pistoletazo de salida al camino hacia la XVII edición del Ibiza Trail Maratón Festival (ITMF25), que se celebrará el 25 de octubre. La presentación, celebrada en el emblemático Hotel Pikes, enclave natural del entorno donde se desarrolla la prueba, ha servido como punto de encuentro con los colaboradores privados que apoyan al club desde el primer momento.

Durante el acto, la organización ha querido agradecer especialmente la confianza de Grupo Ibiza Rocks, Grupo Mambo, Rampuixa, Galeno Clinic, La Sirena y Perfumerías África, entre otros patrocinadores, cuya implicación hace posible seguir haciendo crecer un evento que se ha convertido en referente del trail Balear y nacional. César Sánchez, uno de los organizadores de la prueba quiso «dar las gracias de corazón a los patrocinadores por su apoyo desde el primer minuto para esta histórica edición», que ha batido el «récord de inscripciones con creces desde que empezó la carrera en 2016 con un total de más de 1.300 corredores en las tres modalidades, todas desarrolladas en el municipio de Sant Antoni».

También estuvo presente Javier Riesco, director general de Ibiza Rocks, que quiso «felicitar a César por la gran organización de esta carrera diferente, que combina música, deporte, naturaleza y comunidad, las cuatro cosas que definen Ibiza, y que este año cuenta con un gran porcentaje de extranjeros, sobre todo de belgas».

El Ibiza Trail Maratón Festival es una «carrera de amigos, en la que en tres años» no podían «imaginar llegar tan pronto a estos niveles de participación que la hace ser un referente nacional en el Trail running», y que engloba, a lo largo de todo el fin de semana «actividades 360, certamen gastronómico, festival de música, actividades náuticas, yoga, paddle surf...». Con ella, la organización pretende invitar «a la gente a conocer la isla desde otro punto de vista».

La ITMF25 será una edición histórica en términos de participación, con más de 1.300 corredores inscritos en sus tres distancias y una destacada presencia internacional: el 70 % de los participantes procede de fuera de Ibiza y un 30 % llega desde otros países, lo que confirma su proyección nacional e internacional.

Compromiso social y tejido local

Este año, la organización refuerza su compromiso con el entorno y la sociedad ibicenca a través de varias colaboraciones:

Con la Asociación de Vecinos de Santa Inés , apoyando la instalación de trampas para serpientes .

, apoyando la instalación de . Con AEMIF (Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera), mediante una colaboración económica directa.

(Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera), mediante una colaboración económica directa. Y con la Asociación de Esclerosis Tuberosa, en la que participan Adrián Guirado y su mujer, donando 1 € por cada corredor finisher.

Una experiencia 360º más allá del trail

Organizada por y para corredores —«una carrera hecha por corredores de Sant Antoni para corredores»—, la ITMF quiere seguir ofreciendo una experiencia 360º que combine deporte, naturaleza, gastronomía, música y actividades al aire libre, mostrando el auténtico espíritu de la isla fuera de temporada. Estos detalles se ampliarán en la presentación oficial del evento, que tendrá lugar próximamente, donde se desvelarán nuevas acciones y colaboraciones de esta edición tan especial.