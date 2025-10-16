Greg Gantt, jugador del Sant Antoni de baloncesto, al Salón de la Fama de la Florida Atlantic University Athletics

Greg Gantt, jugador del Class Bàsquet Sant Antoni de Segunda FEB, ha entrado en el Salón de la Fama de la Florida Atlantic University Athletics, a la que el escolta norteamericano perteneció durante su etapa universitaria. Los numerosos logros del norteamericano, entre ellos el de máximo anotador del programa de baloncesto masculino (un total de 1.972 puntos en cuatro años), según figura en la web de la universidad, www.fausports.com.

Gantt viajó recientemente a su país para recoger el galardón, que recibió con honores y emocionado. Además, en el discurso que ofreció en la ceremonia de entrega se acordó de su actual club, el Bàsquet Sant Antoni, al que agradeció haberle concedido el permiso necesario al estar inmerso en plena temporada oficial. El estadounidense, pieza clave del equipo pitiuso, cumple su segunda temporada con los portmayins.

En su etapa en la Florida Atlantic University Athletics, Gantt consiguió batir la friolera de once récords deportivos. Entre estos reconocimientos, "fue seleccionado para el Sun Belt All-Conference tres veces" y reconocido como jugador destacado en los años 2010, 2011 y 2013, según se recoge en la web de la universidad.

De hecho, en su último año firmó un récord de 677 puntos en una temporada, encestando 84 triples. Además, «fue seleccionado para el NABC All-District en cada una de esas temporadas». Por otra parte, "bajo la dirección del entrenador Mike Jarvis, los Owls de 2011 consiguieron el primer título de conferencia de la temporada regular del programa", se indica. "Sus 468 puntos anotados como estudiante de primer año y 677 puntos como estudiante de último año son récords de la clase para un Owl. Gantt también ostenta el récord de la FAU en tiros de campo (717) y es el segundo de todos los tiempos en triples (287)", se añade.

Gantt acabó graduándose en Sociología en 2013, año en el que "fue seleccionado por los Austin Toros en la D-League de la NBA". Ahora es el CB Sant Antoni el que disfruta de su calidad deportiva y de su clase en la cancha, además de sus "excelentes valores como persona y compañero en la plantilla" que dirige Josep Maria Berrocal.