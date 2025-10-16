Cuenta atrás para la Milla Urbana “Isla de Ibiza”

Este viernes se presentó la 41ª Milla Urbana "Isla de Ibiza" en el Consell de Ibiza. El acto contó con la participación del consejero de Deportes, Salvador Losa, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Antoni, Daniel Sánchez, así como Pep Ribas, en nombre de la organización, y la deportista Ivette Arranz. La prueba, que celebra este año su 41ª edición, es una de las más antiguas de España y se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del atletismo pitiuso.

La carrera se disputará el sábado 18 de octubre en el puerto de Sant Antoni y ofrecerá competiciones para todas las edades, desde los dos años hasta los veteranos. Incluye la tradicional milla urbana (1.609 metros), pruebas infantiles de diferentes distancias y una carrera absoluta de 5K para categorías junior, promesa, senior y veteranos. Además, se premiará a los centros escolares con mayor participación y se mantiene el componente solidario: el 50% de la inscripción de adultos se destinará a la Asociación Nacional de Esclerosis Tuberosa.

El evento cuenta con la colaboración del Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Antoni y varias empresas locales, que un año más apoyan esta prueba que combina deporte, solidaridad y convivencia. Todos los participantes que finalicen recibirán una camiseta conmemorativa, y se espera una gran participación en una jornada que volverá a llenar el Paseo del Mar de ambiente deportivo y familiar.