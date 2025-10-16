La carrera más solidaria de Sant Antoni

La localidad de Sant Antoni celebra este domingo, 19 de octubre, a las 10 horas, la segunda edición de “Sant Antoni Camina amb el Càncer”, un evento deportivo organizado en colaboración con siete asociaciones contra el cáncer de Baleares, que contará con una carrera de cinco kilómetros y una caminata de tres kilómetros con el fin de recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad.

Entre las asociaciones que participan este año en esta jornada benéfica se encuentran la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC), la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), la Asociación de Padres de Niños con cáncer de Baleares (ASPANOB), la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), la Asociación Española Contra el Cáncer de Ibiza, y la Asociación Española Contra el Cáncer de Formentera, así como la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer.

El humorista, José Boto, será el maestro de ceremonias de esta jornada benéfica que contará con una entrega de premios y un sorteo en el que diversas entidades de la isla han colaborado con la donación de regalos. Además, los artistas Iván Doménech y Joan Barbé serán los encargados de poner la nota musical de este evento deportivo.