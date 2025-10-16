La carrera más solidaria de Sant Antoni
Este domingo tendrá lugar “Sant Antoni Camina amb el Càncer”, cuyos beneficios irán destinados a las asociaciones contra el cáncer de Ibiza y Formentera.
La localidad de Sant Antoni celebra este domingo, 19 de octubre, a las 10 horas, la segunda edición de “Sant Antoni Camina amb el Càncer”, un evento deportivo organizado en colaboración con siete asociaciones contra el cáncer de Baleares, que contará con una carrera de cinco kilómetros y una caminata de tres kilómetros con el fin de recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad.
Entre las asociaciones que participan este año en esta jornada benéfica se encuentran la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC), la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), la Asociación de Padres de Niños con cáncer de Baleares (ASPANOB), la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), la Asociación Española Contra el Cáncer de Ibiza, y la Asociación Española Contra el Cáncer de Formentera, así como la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer.
El humorista, José Boto, será el maestro de ceremonias de esta jornada benéfica que contará con una entrega de premios y un sorteo en el que diversas entidades de la isla han colaborado con la donación de regalos. Además, los artistas Iván Doménech y Joan Barbé serán los encargados de poner la nota musical de este evento deportivo.
- El pabellón de Can Guerxo, inundado e impracticable
- La 15K de Formentera es finalmente suspendida: '¿Por qué han esperado tanto para cancelarla?
- El próximo rival de la UD Ibiza esquiva la quiebra
- El segundo peor arranque de la historia de la UD Ibiza
- Primeros pasos para impulsar el proyecto global ‘Ibiza Triatlón’
- Un Castellón letal en ataque mete en problemas a la SD Ibiza
- Cuenta atrás para la 40ª edición de la Pujada a sa Cala de Ibiza
- Los ibicencos regresan a casa con un impresionante medallero en la Liga de Estrellas de kick-boxing