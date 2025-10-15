El Trasmapi HC Eivissa, ante su temporada más ilusionante

Ilusión. Hambre. Esperanza. Eso es lo que desprende el Trasmapi HC Eivissa durante esta temporada, en la que el conjunto entrenado por Geno Tilves ha conformado un equipo de garantías que le ha dado un salto cualitativo respecto a años anteriores y con el que espera llegar a cotas más altas.

Marc Vega, Biel Valera, Marc Ferré y Jorge Broto. | J.A. RIERA

La entidad ibicenca ilusiona. Tras cinco partidos, el Trasmapi ocupa la cuarta plaza con seis puntos y muestra signos de que, cuando todas las piezas estén engrasadas, la máquina puede rozar la perfección. A la espera de dos de los fichajes más ilusionantes, Santiago Canepa y Karles Rubio, que están de baja por lesión, el HC Eivissa ha demostrado que es un rival muy peligroso que compite de tú a tú y que puede mirar a los ojos a cualquier equipo de la categoría.

Este miércoles, la entidad ibicenca presentó a los nuevos fichajes, Marc Vega, Biel Valera y Marc Ferré, que estuvieron acompañados de Jorge Broto, que aprovechó la ocasión para anunciar su renovación por tres temporadas más con la escuadra de Geno Tilves. Una gran noticia para la afición, que ve cómo su equipo se asegura la continuidad de uno de los mejores porteros de Plata.

El primero en hablar fue Óscar Prohens, directivo financiero y de relaciones institucionales, quien anunció la renovación del patrocinio con Citubo por otra temporada más, hasta 2028. Prohens quiso agradecer a Toni Palau, propietario de Citubo, a quien está «muy agradecido por estar ahí desde que el equipo llegó a Plata». También anunció un contrato de patrocinio por dos años y medio con el Govern balear, del que también formarán parte «cinco equipos mallorquines y dos menorquines».

Después fue el turno de Hugo Suárez, director deportivo y arquitecto de este ilusionante Trasmapi, que declaró que desde la zona noble del club estaban «muy tranquilos» porque «la planificación deportiva estaba hecha desde Navidad» debido a la «buena situación en la tabla clasificatoria», lo que les permitió «negociar con los jugadores de una forma más flexible y poder contar con jugadores con los que alcanzar las cotas que el club tiene». Además, valoró la renovación de Jorge Broto, un «jugador con una calidad enorme y que además a nivel personal encaja muy bien en el equipo».

Suárez afirmó que cuentan con una «plantilla bien compensada», pero que la velocidad de crucero la cogerá cuando lleven «un tercio de liga», momento en el que tendrán «un buen rodaje» y habrán «crecido como equipo. «Cuando consigamos que el equipo ruede y pasen uno o dos meses, yo creo que va a poder tener mejores resultados, aunque ahora son buenos», matizó el director deportivo, que también demostró la ambición del Trasmapi al afirmar que quieren «quedar entre los cinco primeros».

«Marc Ferré está jugando tocado, y faltan dos piezas muy importantes como Santiago Canepa y Karles Rubio, que están lesionados», apuntaló Suarez.

También cogió el testigo Jorge Broto, que valoró el nivel del equipo al afirmar que «hay un grupo muy bueno, en los entrenamientos todos meten muchos goles», y se encuentran, según sus años en Ibiza, ante la que es, sobre todo ofensivamente, «la mejor plantilla» que él recuerda, y con la que «sería un sueño poder jugar una fase de ascenso».

Tras el portero fue el turno de los nuevos fichajes. El primero en hablar fue Biel Valera, al que le llamó «la atención las ganas de competir y de intentar estar lo más arriba posible», y prometió «trabajar muy duro día tras día» para ver «hasta donde puede llegar el equipo».

Después fue el turno de Marc Ferré, que se decantó por el Trasmapi porque «todo el mundo» le habló «muy bien del club». También influyó su conversación con Hugo Suárez, que le hizo ser consciente «del gran equipo que se estaba conformando»,y, aunque es cauto, prometió que se va «a dejar todo para estar lo más arriba posible».

El último en hablar fue Marc Vega, que mostró su enorme ambición al afirmar que viene «a ganar» y a «dejar al Trasmapi lo más arriba posible y luchar por lo máximo».